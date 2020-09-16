Госполиция: большие штрафы не останавливают от дорожных нарушений
Foto: LETA

Увеличение штрафов не поможет уменьшить число нарушений правил дорожного движения. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал замначальника бюро Госполиции по надзору за движением Андрис Лоцс.

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По его мнению, по сравнению с другими европейскими странами, в Латвии и так довольно большие штрафы, и их увеличение поможет сократить количество нарушений ПДД только на непродолжительное время.

"В Латвии штрафы довольно большие даже по европейским меркам. Конечно, есть разные позиции, но сказать, что у нас маленькие штрафы, нельзя. Мы заметили, что повышение штрафов работает только некоторое время. Это было хорошо видно, когда радикально повысили штрафы за езду в нетрезвом виде. Около года это работало, но потом люди стали ездить, как раньше", — рассказал он.

Лоцс добавил, что, чтобы решить проблему, необходимо постоянно проводить социальные программы и акции, направленные на уменьшение нарушений, в том числе езды в нетрезвом виде.

"Штраф сейчас очень порядочный, и если повысить его еще больше, это не даст результата. Об этом надо больше говорить, напоминать. Во время Лиго, когда проходят различные акции, когда об этом говорят на радио и телевидении, кто-то задумывается об этом. Но всегда будут люди, которые нарушают закон каждый день, и их можно заставить прекратить, только если отобрать права", — заключил он.

Напомним, с сегодняшнего дня в течение недели в странах-членах ЕС будет проходить организованная европейской сетью дорожной полиции акция "Дни безопасности Roadpol", во время которой полиция усилит контроль за безопасностью дорожного движения.

Цель акции заключается в совместной работе над предотвращением дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом и серьезных травм на европейских дорогах.

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Mixnews

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Mixnews
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