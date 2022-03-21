Госполиция начала неделю повышенного контроля скорости движения

На неделе с 21 по 27 марта в странах-участницах Европейского Союза проходит акция Европейской дорожной полиции Roadpol – “Неделя контроля разрешенной скорости езды”. Roadpol проводит эту акцию уже несколько лет подряд, весной. В это время Государственная полиция всех стран участниц усиливает контроль скорости движения автоводителей.

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Полиция и так ежедневно следит за тем, чтобы участники дорожного движения не нарушали правила – например, за 2021 год полицейские остановили 72 164 гонщиков, а статичные и передвижные фоторадары зарегистрировали 72 160 и 242 796 нарушений.

В период 21 по 27 марта на соблюдение разрешенной скорости будет будет направлен усиленный контроль – а 24 марта состоится 24-часовой марафон контроля скорости – с 00.00 до 23.59.

В 2021 году превышением скорости особо отличились несколько водителей. Например, на островном мосту, где максимальная разрешенная скорость – 70 километров в час, фоторадар поймал Audi, который ехал со скорость 175 километров в час. А на шоссе Рига-Вентспилс, с разрешенной скоростью 90 километров в час, водитель BMW мчал со скоростью 212 километров в час, рассказали в Государственной полиции.