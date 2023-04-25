Госполиция передаст Украине 50 автомобилей и другое оборудование

Госполиция по своей инициативе и после оценки доступных ресурсов в ближайшие недели отправит 50 автомобилей, два беспилотных летательных аппарата, три генератора, одну мобильную электростанцию и 567 униформ старого дизайна Национальной полиции, Министерству обороны и Национальной гвардии Украины. Это будет крупнейшая поддержка со стороны Госполиции пострадавшей от войны Украине, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

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Соответствующее предложение было одобрено Кабинетом министров во вторник, 25 апреля.

После пересмотра имеющегося автопарка, мероприятий по его восстановлению и оценки полученных обращений о помощи Госполиция окажет самую большую на сегодняшний день техническую поддержку украинским структурам, которые более года работают в условиях беспрецедентной войны и которые очень нуждаются в такого рода помощи. В основном будут переданы автомобили марок Opel, Hyundai, Volkswagen и Renault, которые оснащены повседневным полицейским снаряжением. Они были произведены в период с 2004 по 2016 год.

Большую помощь в транспортировке материально-технических средств в Украину и передаче их украинским организациям и в этот раз окажет фонд "Предприниматели за мир", с которым у Госполиции заключены договоры о сотрудничестве.

Госполиция уже оказала поддержку украинской полиции и оборонным структурам, отправив несколько автомобилей, автобус и катер с прицепом. Такого рода помощь службам внутренних дел и военнослужащим Украины очень важна в борьбе за их свободу, поэтому полиция продолжит оказывать поддержку по мере необходимости и возможности, сообщили в Госполиции.