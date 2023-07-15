Госполиция: первый день Positivus прошел без серьезных происшествий

Первый день фестиваля Positivus прошел без существенных происшествий, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Организатор Positivus Гирт Майорс также подтвердил, что серьезных происшествий в первый день фестиваля не было.

Госполиция сообщает, что сотрудники полиции будут следить за общественным порядком на фестивале и в субботу. В обеспечении безопасности и общественного порядка помогают полицейские собаки, а также привлечены дополнительные силы для контроля за дорожным движением, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, в том числе тех, кто отправляется на мероприятие на электросамокатах и велосипедах.

Как сообщалось, сегодня на Луцавсале пройдет второй день фестиваля Positivus, где на главную сцену LMT Stage выйдет британский солист и автор песен Сэм Смит. Кроме того, сегодня выступят Gustavo, alt-J, Martas asinis, Wiesulis, Anna B Savage, Sleaford Mods, Little Big и другие исполнители.

Территория фестиваля сегодня будет открыта для посетителей с 12.00 до 03.00.