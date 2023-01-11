Госполиция пожертвует 15 автомобилей для украинских полицейских и военных
Foto: LETA

Государственная полиция по своей инициативе, а также оценив просьбу о помощи, поступившую из Украины, приянла решение пожертвовать Украинской Национальной полиции, Министерству обороны и подразделению по особым поручениям Национальной гвардии еще 15 транспортных средств, сообщили в Министерстве внутренних дел.

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В этот раз в Украину будет отправлена лодка, автобус Setra на 45 мест, а также 13 легковых автомобилей.

В Госполиции пришли к выводу, что передача этих транспортных средств Украине не повлияет на непрерывность выполнения задач полиции в Латвии, их доступность и качество. Одновременно полиция продолжает пересмотр имеющегося автопарка, планируя дальнейшую помощь Украине.

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