Госполиция предупреждает: не верьте слухам о "штрафах, если в машине более двух человек"

Госполиция распространила призыв к латвийцам не верить появляющимся в соцсетях сообщениям от людей, которых якобы оштрафовала полиция за то, что в их машине находилось более двух человек. Правоохранительные органы поясняют, что некоторые люди превратно поняли информацию о возможности проверок отдельных машин и стали распространять фейки.

На самом деле полиция не имеет ни права, ни соответствующих инструкций штрафовать за данные нарушения. Ни в одном из случаев, когда полиция в ответ просила "оштрафованную жертву" подтвердить ее слова в соцсетях, прислав копию штрафной квитанции, этого сделано не было.

При этом ответим, что Государственная полиция, контролируя ограничения, введенные во время чрезвычайной ситуации, действительно может в отдельных случаях проверить автомобили, в которых едет больше двух человек. Однако все закончится не штрафом, а разъяснительной беседой: патрульные напомнят находящейся в салоне компании, что соблюдать рекомендованную двухметровую дистанцию в данном случае невозможно, и это повышает риск распространения коронавируса.

"В случаях, если более двух людей едут в машине, чтобы добраться до работы или это члены одной семьи, на данный момент у полиции нет причин расценивать это как нарушение", — сообщает Государственная полиция.

Тем не менее ведомство призывает со всей ответственностью подходить к соблюдению физического дистанцирования и оценить необходимость нескольким людям передвигаться на одной машине.

Как уже сообщалось, 30 марта правительство обязало всех жителей Латвии соблюдать дистанцию два метра. Исключение составляют семьи и ситуации, когда люди собираются группами не более двух человек.