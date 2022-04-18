Госполиция проверит действия инспектора, прибывшей на случай с автомобилем из Украины
Foto: F64

Госполиция в рамках служебной проверки выяснит обстоятельства действий инспектора при её реакции на вызов о нанесении используемого российской военной пропагандой знака Z на автомобиль жителя Украины.

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Некий мужчина сообщил в соцсетях, что на машине его украинских родственников появился нанесенный краской знак Z. Размещенная в соцсети фотография свидетельствует, что на автомобиле - украинские номерные знаки.

Мужчина написал, что на место происшествия была вызвана полиция, но инспектор, прибывшая на место, отказалась оформлять происшествие как преступление ненависти, а вместо этого вела себя грубо и бестактно. Как сообщается в посте, инспектор сказала, что Z - это символ агрессии с точки зрения Украины, а в Латвии это просто буква.

Госполиция в Twitter сообщила, что по факту нанесения знака на автомобиль криминальный процесс был возбужден сразу после констатации факта совершения действия. Кроме того, полиция будет выяснять мотивы человека, нанесшего знак на машину, в том числе и связь поступка с преступлением ненависти и оправданием войны.

"Если действия полицейской действительно были такими, то это абсолютно неприемлемо. Госполиция выяснит обстоятельства в рамках служебной проверки", - сообщили в Госполиции.

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