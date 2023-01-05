Госполиция решила не начинать уголовный процесс против Кирштейнса

Госполиция отказалась начинать уголовный процесс в связи с действиями депутата Сейма Александра Кирштейнса (Национальное объединение), который назвал журналистку Латвийского телевидения (LTV) Анете Бертуле "политической проституткой".

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Учитывая, что лицо, против которого были направлены высказывания, не пожелало продолжать процесс и, исходя из норм о начале уголовного процесса в связи с клеветой, получив заявление потерпевшей, в Диенвидвидземском участке было принято решение об отказе в начале уголовного процесса.

Ранее сообщалось, что полиция получила заявление в конце сентября прошлого года и начала ведомственную проверку на предмет наличия оснований для начала уголовного процесса.

Комментируя теледебаты в эфире Латвийского телевидения, Кирштейнс написал: "Политпроститутка Бертуле, которая ведет дебаты кандидатов в депутаты Сейм на LTV1, все время врет, что политики [имеется в виду Национальное объединение] хотят ликвидировать суд Сатверсме, умалчивая, что его следует перенести в Верховный суд как в Эстонии, Финляндии и Швеции! В довоенной Латвии конституционные вопросы рассматривал Сенат Верховного суда".

Латвийская ассоциация журналистов обратилась в Сейм с просьбой оценить этичность действий Кирштейнса. Телеканал LTV призвал оценить действия депутата не только Комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям, но и Госполицию, о чем сообщил агентству LETA.