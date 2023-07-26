Госполиция: с ужесточением наказаний пьяных водителей стало на 20% меньше

С ноября прошлого года, когда за вождение в нетрезвом виде свыше полутора промилле вступила в силу уголовная ответственность и стали конфисковывать автомобили, число задержанных пьяных водителей снизилось в среднем на 20%. Об этом со ссылкой на представителя Госполиции Андриса Ринкевица сообщает LSM.

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"В прошлом году в течение одних суток мы останавливали в среднем по 12-13 пьяных водителей. В этом году — около 9-10", - отметил Ринкевиц.

Такое снижение числа пьяных за рулем представитель Госполиции связывает с ужесточением наказаний. Однако проблема остается — по-прежнему есть водители, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, причем — делают это снова и снова.

Известный Ринкевицу антирекорд принадлежит водителю, который задерживался пьяным более десяти раз. В среднем около трети задержанных за пьяную езду ранее уже были наказаны за это же нарушение.

Эта статистика позволяет полиции сделать предположение, что по крайней мере для трети тех, кто был пойман за вождением в нетрезвом виде, проблема заключается не в дисциплине дорожного движения, а в употреблении алкоголя.

Министерство сообщения планирует ввести обязательную программу коррекции поведения водителей, которые ранее задерживались за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения до 1,5 промилле – это станет обязательным условием для восстановления водительских прав и мерой профилактики.

Ранее депутаты также выступили с инициативой о резком ужесточении наказаний за быструю езду.

Уже сообщалось, что в конце прошлого года вступила в силу уголовная ответственность за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда в крови водителя более 1,5 промилле алкоголя.

В феврале этого года в окончательном чтении Сейм принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих государству, в собственность правительства Украины "для поддержки украинского общества".