Госсекретарь Минобороны: российское вторжение в Украине создаст риски и для безопасности Латвии
Foto: LETA

Если Россия решится напасть на Украину, то возникнут определенные риски и для безопасности Латвии, сообщил госсекретарь министерства обороны Латвии Янис Гарисонс в интервью Латвийскому радио.

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По словам представителя Минобороны, Россия концентрирует все больше военнослужащих у границы с Украиной. На этой неделе боеготовность российских войсковых подразделений достигла высшей точки, поэтому высоки риски того, что Москва может принять решение о вторжении в Украину.

Гарисонс отметил, что для Латвии эти события очень важны, поскольку мы находимся "на том же фланге" (что и Украина - ред.), и потенциально против Латвии также могут последовать кибератаки и информационные атаки. А также ничего не закончилось на границе с Беларусью, через которую режим Александра Лукашенко продолжает направлять нелегальных мигрантов.

Госсекретарь Минобороны подчеркнул, что для Латвии наибольшую угрозу несут именно кибератаки, поскольку их сравнительно легко осуществить, их результаты хорошо заметны, а исполнителей таких атак очень трудно идентифицировать. Целями кибератак может быть запугивание жителей и нанесение материального ущерба.

Ранее пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби не подтвердил утверждения в ряде западных СМИ, что вторжение может состояться 16 февраля. В Пентагоне считают, что на данном этапе "масштабные военные действия" возможны в любой момент, добавил он.

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