Госсекретарь МВД: Латвия сейчас стала основной целью гибридной атаки Беларуси

Растущее на латвийско-белорусской границе число нелегальных мигрантов свидетельствует о том, что мы стали основной целью гибридной атаки, заявил в интервью TV3 госсекретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов.

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Чиновник напомнил, что на прошлой неделе ежедневно задерживались десятки — в отдельные дни до 80 — человек, пытавшихся прорваться в Латвию. В конце недели ситуация был аналогичной.

Трофимов отметил, что в Беларуси происходит организованное перемещение мигрантов, поскольку иначе невозможно объяснить столь быструю переброску людей в различные места на границе.

По словам госсекретаря МВД, правительство приняло решение дополнительно к уже построенным 37 километрам временного забора установить еще 22,8 километров, параллельно занимаюсь строительство постоянной пограничной инфраструктуры.

Говоря об эффективности пограничной охраны, Трофимов рассказал, что сейчас планы реагирования опираются на мобилизацию имеющихся сил и сотрудничество с Национальными вооруженными силами, также при необходимости доступна поддержка Frontex.

Глава Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс на прошлой неделе также сообщил депутатам Сейма, что ситуация на границе обострилась. Поток правонарушителей на границе Беларуси с Литвой и Польшей в последние дни значительно сократился, и теперь Латвия становится страной, против которой усиливается давление нелегальной миграции.

Начиная с 10 августа, когда было объявлено чрезвычайное положение, более 3300 человек были задержаны за незаконное пересечение границы.

Напомним, что чрезвычайное положение действует в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. Летом правительство объявило его с 11 августа по 10 ноября, но позже продлило его до 10 февраля.

В рамках широкомасштабной гибридной атаки режим Александра Лукашенко с весны этого года предпринимает попытки отправить тысячи нелегальных иммигрантов из Беларуси в Латвию, Литву и Польшу. Большинство таких мигрантов прибыли в Беларусь в качестве туристов из Ирака.