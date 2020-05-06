Госслужба начала использовать онлайн-камеры, чтобы контролировать выбрасывающие мусор машины

Госслужба окружающей среды (VVD) сообщила, что начинает применение видеокамер, которые в режиме реального времени будут фиксировать нарушителей, выбрасывающих мусор в неположенном месте.

Представитель VVD Кристине Клявениеце раскрыла одно из мест, где установлена камера: это станция перевалки и сортировки мусора Piejūra в Тукумсе. В марте этого года там произошел пожар.

Теперь видеокамера будет фиксировать каждую выезжающую с данной территории грузовую автомашину, их номера будут внесены в базу данных.

Также отметим, что самоуправления все чаще устанавливают в публичных местах камеры видеонаблюдения для того, чтобы фиксировать незаконных выкидывателей мусора. Зачастую удается выявить хозяев оставленных пакетов с мусором благодаря найденной в мешках информации, которая свидетельствует о личности владельца отходов. Выявленная информация вместе с фотофиксацией передается муниципальной полиции для рассмотрения нарушения и наложения штрафа.

Пакеты с мусором нельзя оставлять на земле возле контенеров или урн. Также нельзя оставлять отходы возле ограждений, заборов. Особо грубое нарушение — когда мусор вывозят в лес или другую зеленую зону и сваливают там.