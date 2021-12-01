Госсовет по иммунизации одобрил вакцинацию детей в возрасте 5-11 лет

Государственный совет по иммунизации поддержал сегодня вакцинацию от Covid-19 детей в возрасти от 5 до 11 лет. Однако при этом было подчеркнуто, что до сих пор важнейшим аспектом остается вакцинация пожилых людей и лиц из группы риска.

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Как отметила на заседании совета его руководитель профессор Даце Завадска, для пенсионеров и лиц из группы риска приоритетной остается как первая вакцинация, так и бустерная.

Вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет была одобрена на основании доступной в настоящее время научной и базирующейся на доказательствах информации. Однако в первую очередь специалисты рекомендуют прививать детей, которые входят в одну из групп риска по состоянию здоровья и которые могут переносить Covid-19 в тяжелой форме. К ним относятся дети с онкологией, ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими хроническими заболеваниями органов, поясняет профессор.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило использовать для вакцинации детей в возрастной группе 5-11 лет вакцину Pfizer / BioNTech.

По прогнозам Государственного совета по иммунизации, вакцины для детей будут доступны в конце декабря. Таким образом, детей можно будет прививать от Covid-19, начиная с конца декабря — начала января следующего года. Вторую дозу детям советуют делать спустя три месяца после первой. Детям с высоким уровнем иммуносупрессии для завершения курса первичной вакцинации требуется три дозы.

Также специалисты отмечают, что поскольку на данный момент информация о новом штамме Covid-19 (омикроне) является неполной, детям пока советуют сделать первую прививку, а вторую — не ранее, чем через три месяца.

"Дети должны получить соответствующую возрасту форму вакцины, независимо от их роста или веса. Для детей она в три раза меньше, чем для взрослых, и расфасована в специальные флаконы с оранжевой крышкой, чтобы избежать риска ошибиться и дать ребенку дозу выше, чем предполагалось. Поэтому Госсовет по иммунизации возражает против использования при вакцинации детей доз, предназначенных для взрослых, когда из флакона просто набирают необходимый объем", — подчеркивает Завадская.

Дозировка должна быть рассчитана, исходя из возраста ребенка на день вакцинации, т.е. если ребенок получает первую дозу в 11 лет, а вторую — в 12 лет, обе дозы вакцины должны быть "детскими". , т.е. 10 мкг (вакцины с оранжевой крышечкой).

В свою очередь, если ребенок в возрасте от 5 до 11 лет случайно получает в качестве первой дозы 30 мкг (для подростков / взрослых), вторая доза должна составлять 10 мкг не ранее, чем через 21 день или с интервалом в три месяца.

Если ребенок в возрасте от 5 до 11 лет случайно получает вторую дозу 30 мкг (для подростков / взрослых), он также должен считаться прошедшим первичную иммунизацию.