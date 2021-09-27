Госсовет по иммунизации рекомендует третью дозу вакцины от Covid-19 жителям старше 65 лет. Кому еще достанется бустер?

Государственный совет по иммунизации в пятницу рассмотрел актуальные данные о заражаемости Covid-19 в среде вакцинированных жителей и рекомендуют ввести бустерную дозу отдельным группам общества и представителям профессий.

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Об этом сообщила порталу Delfi представитель секретариата Госсовета по иммунизации Шарлоте Конова.

Как будут прививать тех, кому за 65

На заседании Госсовета по иммунизации принято решение рекомендовать бустерную поддерживающую дозу жителям старше 65 лет. Вакцинация дополнительной дозой должна быть произведена не ранее, чем через шесть месяцев после получения второй прививки или позже.

На заседании было уточнено: если человек получил в виде первой и второй доз вакцину Comirnaty (Prizer), то и третья доза должна быть Comirnaty. Если человек получил две дозы Vaxzevria (ранее известна как Astra Zeneca), то третья доза должна быть Comirnaty, но в случае необходимости — Vaxzevria.

По словам Коновой, эта рекомендация не относится к тем, кто получил вакцину Moderna (Spikevax), поскольку пока нет научного обоснования того, через какое время нужна третья доза Spikevax. Сейчас доступные научные доказательства показывают, что первичная защита, полученная благодаря этой вакцина, сохраняется минимум восемь месяцев.

Госсовет по иммунизации рекомендует поддерживающую дозу постояльцам центров социального ухода и пансионатов начиная с пенсионного возраста. Вакцинация этой категории в приоритете.

"Принятие решение о вакцинации какой-либо группы третьей дозы — это только начало. Важно, чтобы это все реализовалось на практике. Нужно понимать, что это не будет просто, поскольку вакцинация сениоров до сих пор шла сравнительно медленно. Параллельно нужно активно обеспечивать первичную вакцинацию. Влияние этой вакцинации на здоровье общества гораздо выше", — считает профессор, член Госсовета по иммунизации Уга Думпис.

Кому не требуется третья доза

На заседании было решено, что бустерная зона не требуется (исключая людей с ослабленной иммунной системой):

тем, кто перед началом вакцинации имел позитивный тест SARS CoV-2 PCR и получил последовательно две дозы;

тем, кто после двух прививок получил позитивный тест SARS CoV-2 PCR;

тем, у кого между двумя прививками был позитивный тест SARS CoV-2 PCR;

тем, у кого до или после прививки вакциной Janssen был позитивный тест SARS CoV-2 PCR .

Кому не рекомендуется третья доза

Поддерживающая доза в целом не рекомендуется работникам системы здравоохранения и сотрудникам иных групп профессий, решил Госсовет по иммунизации. Причина — заболеваемость полностью вакцинированных людей в какой-либо профессиональной группе не отличается от заболеваемости полностью вакцинированных людей в общей популяции.

Но все же третью дозу могут получить те работники системы здравоохранения, которые находятся в длительном контакте с больными Covid-19 или же с пациентами, не привитыми от Covid-19.

Учитывая то, что медики были первой группой, прошедшей первичную вакцинацию, то некоторые из них могут подвергаться длительному воздействию вируса SARS CoV-2 и существует более высокий риск заражения. Если одновременно заболеют сразу много медиков, то это ударит по системе здравоохранения — они не смогут исполнять свои обязанности.

Срок годности "ковидного" сертификата не меняется

На заседании Госсовета по иммунизации было подчеркнуто, что бустерная доза не должна быть обязательной, в том числе для получения цифрового сертификата Covid-19. Лица, получившие две дозы или одну дозу, если речь идет о Janssen, вакцинами, зарегистрированными Европейским агентством лекарств считаются полностью вакцинированными и имеют право на цифровой сертификат Covid-19.

Глава Государственного совета по иммунизации Даце Завадска подчеркнула, что все рекомендации о применении третьей дозы — временные. Госсовет следит за всей научной информацией и рекомендациями международных организаций здравоохранения и регулирующих органов. Как только появятся научно-обоснованные аргументы о необходимости третьей дозы представителям других групп населения — Госсовет выскажет свое мнение, подчеркнула Завадска.

Европейское агентство лекарств и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний на основании опубликованных данных о защите вакцин от преобладающего вируса указали, что сейчас нет срочной необходимости в третьей вакцине от Covid-19. Европейское агентво анализирует поступающие данные.