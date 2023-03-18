Госучреждения: если рассмотрение продлили, а старый ВНЖ закончился, пенсия временно не платится

Если вид на жительство в Латвии у иностранного гражданина закончился до того, как закончилось рассмотрение документов для получения нового ВНЖ, пенсия в этот период не выплачивается. Медицинские услуги при этом получать можно, выяснила программа "Домская площадь" на Rus.Lsm.lv.

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Наталья родилась в Латвии, но несколько лет назад взяла российское гражданство. Все постоянные ВНЖ, выданные ранее гражданам РФ, проживающим в Латвии, в соответствии с поправками к Закону об иммиграции недействительны с 1 сентября этого года. Несмотря на пожилой возраст, Наталья успешно сдала экзамен по латышскому языку и 9 мая отправила документы на получение нового ВНЖ. При этом заплатила пошлину в размере 145 евро за рассмотрение в 45-дневный срок. Но, несмотря на это, рассмотрение документов было продлено до 10 мая, а срок действия старого ВНЖ у Натальи закончился 15 марта. Она не может обновить документ, пока не будет принято решение о получении нового постоянного ВНЖ. Пенсию она получила не в полном объеме и беспокоится о том, что не сможет проходить сеансы химиотерапии.

"Норма закона предполагает, что выдача пенсии прекращается в день, когда закончился ВНЖ в Латвии. И что касается гражданки РФ о которой идет речь, то у нас нет информации, что ей продлили ВНЖ. Как только получим такую информацию о продлении, то мы автоматически продолжим выдачу пенсии той особе, которой она была прекращена. И пенсия будет выплачена за весь период с момента прекращения выплаты", — объяснила представитель Государственного агентства социального страхования Байба Фелсберга.

Представитель Национальной службы здравоохранения Латвии Сингия Гулбе объяснила, что на оказание медицинских услуг ситуация не повлияет: "Истечение срока действия разрешения на проживание не влияет на право лица получать медицинские услуги, оплачиваемые государством. Оплачиваемые государством медицинские услуги может получать в установленном нормативными актами порядке и объеме лицо, зарегистрированное в Регистре получателей услуг в медицинском учреждении, имеющем договорные отношения с государством".

Представитель Управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке объяснила, что продление срока рассмотрения документов "связано с тем, что службы государственной безопасности проводят дополнительную проверку, длительность которой Управление не может предвидеть", и заверила, что в это время иностранные граждане имеют законное право находиться в Латвии.

Она посоветовала гражданам России внимательнее следить за тем, когда кончается срок действия ID-карты, и если он кончается до 1 сентября — обязательно перерегистрировать ее.