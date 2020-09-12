Госучреждения и в дальнейшем будут работать частично удаленно
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Госканцелярия разработала доклад о гибкой организации труда в учреждениях госуправления, предлагая обеспечивать там возможности удаленной работы.

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Госканцелярия пишет, что при современном изменчивом рабочем ритме все более актуальным становится вопрос об изменениях в организации труда. Также в этом году в условиях пандемии Covid-19 в Латвии многие организации, в том числе госуправления, искали пути приспособления к сложившимся обстоятельствам.

"Теперь, после окончания чрезвычайного положения, нужно укреплять навыки гибкой и удаленной работы, которая должна стать устойчивой повседневностью", - говорится в докладе.

Госканцелярия призывает учреждения проводить опросы работников об удаленной работе и прислушиваться к их мнению, вносить условия организации удаленной работы в правила внутреннего распорядка, вводить концентрированное рабочее время (четыре дня по 10 часов и пятый день свободный), вводить базовое рабочее время (конкретные часы, когда нужно быть на работе) и другие решения.

Доклад находится на стадии согласования, окончательные решения по нему примет правительство.

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