Государственная коммуникация на русском языке в основном будет вестись на LTV7

Государственная коммуникация на русском языке в основном будет вестись на латвийском телеканале LTV7 вместе с дополнительными решениями в коммерческих СМИ.

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Об этих выводах рабочей группы под руководством министра культуры Науриса Пунтулиса сообщил журналистам после сегодняшнего заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Как уже сообщалось, Совет по общественным электронным СМИ ранее предложил создать новый русскоязычный кабельный телеканал, заявил ранее министр культуры Пунтулис.

Вопрос об укреплении информационного пространства обрел актуальность с началом войны России против Украины.