Государственная лесная служба запретила охоту на рысь – ее планируют сделать защищаемым животным

Евразийскую рысь (Lynx Lynx) могут включить в список особо охраняемых животных, так что в этом сезоне государственная лесная служба (VMD) не будет выдавать разрешение для охоты на рысь.

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В службе пояснили, что каждый сезон VMD определяет допустимые объемы охоты на охотничьих животных редких видов. По правила охоты рысь – как раз такое животное.

Однако вскоре Кабинет министров планирует внести поправки в правило об особо защищаемых видах – в список внесут и Евразийскую рысь. В связи с этим VMD уже в это году не будет выдавать разрешение для охоты на этих животных.