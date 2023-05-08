Государственная полиция не исключает провокаций 9 мая

Государственная полиция не исключает, что 9 мая могут произойти провокации, которые могут быть совершены отдельными лицами или группами, заявил 8 мая начальник Государственной полиции Армандс Рукс в интервью программе TV3 "900 секунд".

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Глава Госполиции утверждает, что сбор информации и мониторинг проводятся ежегодно. В этом году ситуация иная — снесены различные памятники, а также принят закон о запрете митингов, подчеркнул Рукс, сообщает агентство LETA.

В то же время Рукс не исключает, что могут иметь место провокации со стороны отдельных лиц и групп. "Мы готовы к обострению ситуации", — добавил он.

Как сообщалось уже, Сейм принял закон, запрещающий 9 мая проводить в открытом публичном пространстве мероприятия, не защищающие интересы национальной безопасности, разделяющие общество, ложно описывающие историю. Разрешено проводить лишь мероприятия в знак солидарности с украинским народом.

Также у жителей есть право возложить 9 мая цветы в местах захоронений, закон это не запрещает. В то же время Государственная полиция ранее заявила, что размещение цветов на местах демонтированных советских памятников будет расцениваться как прославление этих объектов и агрессии, и не будет допущено.