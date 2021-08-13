Государственная служба среды призывает туристов не резервировать "дома-лодки" на пляже Колки
Foto: Valsts vides dienests

Государственная служба среды констатировала, что на пляже Колки нелегально расположены две лодки, адаптированные для проживания туристов. Служба призывает туристов не резервировать эти "дома-лодки", которые сдают на платформах Booking.com и Airbnb под названием "Baltic Maldives".

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Обе "лодки" зарегистрированы в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) как малогабаритные плавательные средства и имеют лицензию на ловлю рыбы. Однако служба констатировала, что лодки самовольно переделаны в дома — в их нынешнем виде на них нельзя плавать, некуда сложить добычу и необходимые для рыбалки вещи, а также они размещены на международных сайтах резервации ночлега как места ночлега. Так как на берегу моря и в дюнах запрещено размещать любые конструкции, кроме необходимых для благоустройства пляжа, служба возбудила административное дело.

Нарушителю предписано до 17 августа освободить пляж от "домов-лодок". Если он добровольно это не сделает, то служба увезет конструкции в принудительном порядке. Затраты на перевозку должен будет покрыть нарушитель.

Это не первый случай, когда на латвийском берегу обнаружены постройки, зарегистрированные как плавательные средства. В 2018 году в Павилосте был обнаружен дом, который официально считался кораблем. Постройка была возведена на государственной земле рядом с участком, который принадлежит одному из самых состоятельных людей в Латвии — Аргодсу Лусиньшу.

В январе этого года Морская администрация заключила, что объект на берегу моря в Павилосте — не корабль, а в апреле отказала Лусиньшу в проверке плавучести "дома-корабля". Это создало предпринимателю трудности в перемещении строения по морю.

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