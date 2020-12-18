Государственное агентство лекарств представило календарь вакцинации от Covid-19

Государственное агентство лекарств планирует организовать вакцинацию от Covid-19 в четыре этапа. На этой неделе ведомство представило календарь вакцинации на 2021 год.

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Первый этап вакцинации придется на январь, февраль и март. Прививку от Covid-19 получат 30 тысяч медицинских работников и 19,6 тысяч клиентов и работников центров социального ухода.

На втором этапе, примерно начиная с марта, вакцину смогут получить пожилые люди. В приоритете будут лица старше 90 лет (12 тысяч человек), затем все остальные группы старше 60 лет (475,7 тысяч человек).

После них придет очередь прививаться людям с хроническими заболеваниями младше 65 лет. Речь идет о пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями почек, легких, глубоких дыхательных путей и других дыхательных органов. А также о людях со злокачественными опухолями, сахарным диабетом, деменцией, туберкулёзом, ВИЧ/СПИДом и хроническим гепатитом C. В сумме это 322 тысячи человек и вакцинация этих групп может занять несколько месяцев.

В июле приоритет будет у работников оперативных служб - полицейских, пожарных, пограничников. Затем вакцину смогут получить работники образования, а также заключенные и работники тюрем.

Во второй половине лета Госагентство лекарств рассчитывает начать массовую вакцинацию остального населения. Ведомство отмечает, что временные рамки установлены предварительно и могут измениться в зависимости от доступности вакцин и других обстоятельств.

Precizēts iedzīvotāju vakcinācijas pret Covid-19 laika plāns! Pirmie vakcīnas saņems med. un ves.aprūpes darbinieki,soc. aprūpes centru klienti un darbinieki,kā arī pers. no 60 g. vecuma un cilvēki ar hroniskām saslimšanām!Plašāka vakcinācija - ne ātrāk kā 2021.gada II ceturksnī! pic.twitter.com/slDbiQSfTk — Zāļu valsts aģentūra (@ZVALatvija) December 18, 2020

Одной из точек вакцинации будут практики семейных врачей. Госагентство лекарств планирует, что одна практика сможет привить 50 человек в день.

Семейные врачи скептически отнеслись к этому плану, передает LETA. Медики указали, что во время вакцинации необходимо осмотреть пациента и позволить ему немного задержаться после введения вакцины. Таким образом, вакцинация одного пациента может занять от 10 до 20 минут. Значит, чтобы привить 50 человек в день, надо делать укол пяти людям в час в течение 10 часов. Врачи отмечают, что не могут заниматься только вакцинацией, им надо выполнять и повседневные обязанности. Уже сейчас семейные врачи столкнулись с повышенной нагрузкой.

Кроме того, вакцины от Covid-19 сложно хранить, так как в одной упаковке десять доз, которые надо израсходовать за пять часов. Семейные врачи прогнозируют, что все упаковки до конца использовать не удастся, а чтобы избежать порчи вакцины, надо будет искать пациентов.

Как уже сообщалось, ЕС планирует начать массовую вакцинацию от Covid-19 во всех странах в один день до конца этого года. Первая партия вакцин для Латвии составит 9000 доз.