Государственную компанию Ventas osta могут закрыть, так и не открыв

Решение об отмене учреждения принадлежащей государству компании Ventas osta, которая должна была перенять обязательства управления Вентспилсского порта, будет принято после ознакомления с обоснованием решения США об исключении Вентспилсского порта из санкционного списка, заявил на Латвийском радио министр сообщения Талис Линкайтс.

"Логично, что такая структура не понадобится, но сначала мы хотим убедиться, на каких основаниях США приняли это решение [об исключении управления Вентспилсского свободного порта из санкционного списка], чтобы не получилось так, что мы отменяем что-то такое, на основании чего США фактически приняли решение", — сказал министр.

Он признал, что решение США включить управление Вентспилсского свободного порта в санкционный список существенного вреда не причинило. В сотрудничестве с многолетними партнерами порта не было помех, и лишь отдельные судовладельцы из осторожности решили не заходить в порт.

Как уже сообщалось, Управления по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) объявило о снятии санкций с управление Вентспилсского свободного порта и Вентспилсского порта.

Как сообщили агентству LЕТА в Министерстве иностранных дел, это решение США приняли после интенсивных переговоров с посольством Латвии в Соединенных Штатах, МИД и другими органами, а также ознакомившись со всеми уже выполненными и планируемыми Латвией действиями по необратимому устранению влияния подвергнутого санкциям лица на Вентспилсский порт и управление порта.

"Таким образом управление Вентспилсского порта, порт и предприятия, работающие в нем, могут без помех продолжать деятельность", — заявили в МИД.

OFAC не изменило решения о санкциях против Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.

Как сообщалось, 9 декабря ОFAC на основании т. н. закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против мэра Вентспилса Айвара Лембергса. OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему, к которым также относятся санкции. Это управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.