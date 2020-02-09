Государственные награды для Латвии за 300 тыс. евро изготовит литовское предприятие

В объявленном госкомпанией Latvijas Proves birojs конкурсе на изготовление государственных наград для Латвии лучшим признано предложение литовского предприятия Alpera, которое изготовит награды за 300 тыс. евро без НДС. Об этом сообщается на сайте Бюро по надзору за закупками.

Договор с литовским предприятием заключен на четыре года.

Предприятие Alpera изготовит ордена Трех звезд, ордена Виестура и кресты "За заслуги" в соответствии с рисунками из закона о государственных наградах, утвержденными канцелярией президента эталонами и технической спецификацией.

Как свидетельствует информация на сайте предприятия, Alpera изготавливает изделия из меди, мельхиора, серебра, золота и бронзы.