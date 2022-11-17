Государственный праздник в Риге: где и когда будет ограничено движение

Во время государственных праздников в Риге будут введены существенные изменения движения. Уже с вечера 17 ноября будет закрыто движение на набережной 11 ноября, сообщает Управление коммуникации Рижской думы.

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В четверг, 17 ноября, с 8.00 до 17.00 будет ограничено и ,в случае необходимости, будет закрыто движение транспортных средств по правой крайней полосе проезжей части набережной 11 Ноября, на 150-метровом участке от ул. Миесниеку до Полю гате.

С 17.00 четверга, 17 ноября и до 18.00 пятницы, 17 ноября на набережной 11 Ноября, на участке от Каменного моста до ул. Муйтас, а также на участке ул. Экспорта от ул. Элизабетес до набережной 11 Ноября, будет запрещено движение транспортных средств.

Также в указанное время будут закрыты для движения транспортных средств Полю гате и Бискапа гате, на участке от набережной 11 Ноября до улицы, параллельной набережной 11 Ноября.

С 17.00 четверга, 17 ноября, до 18.00 пятницы, 18 ноября, будет закрыто движение тяжелых транспортных средств на участке ул. Экспорта от ул. Ханзас до ул. Муйтас и на участке ул. Краста от Островного моста до ул. 13 января.

В свою очередь, с 17.00 четверга, 17 ноября, до 18.00 пятницы, 18 ноября, на участке ул. Пилс от Полю гате до Домской площади, и на участке Домской площади от ул. Пилс до ул. Екаба, будет организовано движение в двух направлениях.

В случае необходимости с 19.00 до 23.00 в четверг, 17 ноября, а также с 13.30 до 15.00 в пятницу, 18 ноября, будет закрыто движение транспортных средств на Каменном мосту, участке бульвара Узварас от ул. Валгума до Каменного моста, а также на участке набережной 11 Ноября от Каменного моста до Железнодорожного моста.

В пятницу, 17 ноября, с 19.00 до 23.00 будет закрыто движение на набережной Генерала Радзиня, на участке и в направлении от Железнодорожного моста до ул. Тургенева.

Также на упомянутом участке набережной Генерала Радзиня будет закрыто движение в пятницу, 18 ноября, с 12.00 до 18.00, а также в этот же период времени будет закрыт и участок набережной Генерала Радзиня на участке и в направлении от ул. Пушкина до Железнодорожного моста.

В период времени с 13.30 до 15.00 в пятницу, 18 ноября, будет закрыто и движение транспортных средств на ул. Калькю, от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

18 ноября с 7.00 и до завершения военного парада дамба АВ будет закрыта как для движения транспортных средств, так и для движения пешеходов.

В пятницу, 18 ноября, с 13.30 до 15.00 будет проходить военный парад подразделений Национальных вооруженных сил и шествие от и по набережной 11 Ноября по бульвару Бривибас и до ул. Бруниниеку. На улицах, пересекающих маршрут военного парада, движение транспортных средств будет в случае необходимости регулироваться, ограничиваться или перекрываться.

В пятницу, 18 ноября, с 18.00 до 19.45 состоится факельное шествие от памятника Карлису Улманису по маршруту бульвар Райниса — ул. Кр. Барона — бульвар Аспазияс, бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — ул. Кр. Валдемара — перекресток ул. Кр. Валдемара и бульвара Райниса.

По указанному маршруту, а также на улицах, пересекающих маршрут факельного шествия, движение транспортных средств будет в случае необходимости регулироваться, ограничиваться или перекрываться.

В случае необходимости движение пешеходов, велосипедистов и электросамокатов будет ограничиваться во время церемонии возложения цветов и торжественных мероприятий у памятника Свободы, а также во время генеральной репетиции парада, самого военного парада и иных мероприятий.

Во время проведения мероприятий, начиная со среды, 16 ноября и до 20 ноября в ряде мест будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.