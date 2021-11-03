Государство готово оплачивать "ковид"-больничные привитым жителям
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Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам во втором чтении одобрила норму, согласно которой больничный вакцинированным жителям, заразившимся Covid-19, будет оплачиваться государством с первого дня, а не с 11-го, как сейчас, сообщает портал rus.lsm.lv.

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До 30 июня действовала норма, по которой больничный жителям, заразившимся Covid-19 государство оплачивало с первого дня. Всем. Сейчас же его "ковидные" больничные оплачивают в общем порядке: до 10-го дня включительно это делает работодатель (лист А), с 11-го — государство (лист B).

Теперь же в случае с Covid-19 планируется вернуть, по сути, прежнюю практику. Но с оговоркой: государство оплатит такой больничный с первого дня только вакцинированным, переболевшим или имеющим отсрочку от вакцинации по справке от специалиста или консилиума университетской больницы.

Поправки еще должен утвердить Сейм.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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