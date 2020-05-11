Государство может частично покрыть затраты на зарплаты сотрудников предприятий

Рабочая группа по поддержке предпринимательства и работников во главе с министром финансов Янисом Рейрсом концептуально договорилась 11 мая о частичной компенсации затрат на заработную плату для предпринимателей, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.

Хотя детали этого инструмента поддержки в настоящее время не известны, ожидается, что он будет доступен, когда у предприятий закончится период простоя. Ожидается, что этот инструмент поддержки будет разработан социальными партнерами правительства — Латвийской конфедерацией работодателей и Латвийской конфедерацией свободных профсоюзов.

"Учитывая, что негативные последствия пандемии Covid-19 будут ощущаться после окончания чрезвычайной ситуации и компании на первых порах не смогут работать на прежнем уровне, мы уже сейчас работаем над другими инструментами поддержки, чтобы помочь компаниям восстановить их дейтельность", — пояснили в министерстве.

В министерстве отметили, что несколько министров концептуально согласились оказывать поддержку тем сотрудникам, которые продолжают работать, но делают это в уменьшенном масштабе, и в то же время их работа важна для долгосрочной деятельности компании путем разработки механизма частичной компенсации заработной платы.

"Этот инструмент предоставит возможность поддерживать трудовые отношения в то время, когда снизится способность работодателя предлагать работу, из-за чего могут возникнуть финансовые или производственные трудности", — говорится в сообщении.

В то же время, работая над этим вспомогательным инструментом, рабочая группа считает, что для тех, кто потерял работу или не работает, должны вводиться меры по повышению квалификации.

Министерство финансов заявило, что пособие по простоям является временной поддержкой во время кризиса и в настоящее время разрабатывается несколько сценариев для преодоления кризиса, в том числе с учетом реализации вышеупомянутого решения. Министры финансов, экономики и благосостояния договорились, что уже на этой неделе рабочая группа под началом министра экономики Яниса Витенбергса рассмотрит это предложение.

"При работе над этим инструментом также важно учитывать все возможности использования инструмента поддержки Европейского союза (ЕС) SURE для снижения риска безработицы в чрезвычайных ситуациях. Поддержка представляет собой кредит для членов ЕС. Общая сумма кредита, доступная странам-участникм ЕС, составляет 100 млрд евро. Инструмент администрируется Европейской комиссией, которая получит финансирование за счет заимствований на финансовых рынках. Этот кредит будет обеспечен предоставленными членами ЕС гарантиями", — пояснили в министерстве.