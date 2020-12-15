Государство может перераспределить бюджетные места в пользу будущих инженеров

Сейчас в вузах Латвии 80 000 учебных мест, 41% из них финансируется государством. Больше всего бюджетных мест у инженерных специальностей. Возможно, именно эта сфера станет первой, в которой обучение полностью оплачивает государство, пишет Diena.

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Заместитель директора Департамента высшего образования и науки Министерства образования Диана Лайпниеце на заседании Комиссии Сейма по образованию отметила, что бесплатное высшее образование — цель отрасли, однако "вряд ли нам удастся перейти на полностью финансируемые государством места, поэтому нужно определиться с приоритетами".

Больше всего учебных мест сейчас в сфере социальных наук — 26 720, 15% из них финансируются государством. На втором месте медицина — 13 059 мест, 52% из них бюджетные. На третьем — инженерные специальности — 12 362 (67% — бюджетные). Государство также оплачивает обучение 66% студентов, изучающих гуманитарные науки, 63% студентов, изучающих естественные науки, и 60% будущих специалистов в области сельского хозяйства.

На инженерных специальностях большая часть студентов изучает архитектуру и строительство, затем идут механика и энергетика, электроники и автоматика. 93% студентов, изучающих эти программы, учатся в государственных вузах, главным образом в Рижском техническом университете (7553), Латвийском сельскохозяйственном университете (1559) и Латвийской академии мореходства (642). В настоящий момент существует 197 активных лицензий на учебные программы.

Больше всего денег на бюджетные места — 20 миллионов — выделяется РТУ. Как отмечает Лайпниеце, не всегда стоимость платного места совпадает с количеством денег, которые государство выделяет на одно бюджетное место. Например, обучение на бакалаврской программе строительства стоит студенту 3000 евро в год (государство выделяет на аналогичное место 2780 евро), архитектуры — 4000 евро (тут государство, наоборот, выделяет больше — 4935 евро), автоматики и информатики — 2700 евро (бюджетное — 2780 евро). Магистерские места для студентов-платников обычно обходятся дешевле, чем для государства.

Чтобы полностью отказаться от платных мест на бакалавриате, государству нужно 4,1 миллиона евро, а для магистрантов потребуется еще 210 000 евро.

По мнению Лайпниеце, перераспределение бюджетных мест не даст желаемый эффект, и полностью оставить социальные науки без финансирования будет неправильно. Выход министерство видит в "умной иммиграции" и общих учебных программах, которые позволят привлекать лучших преподавателей и не дублировать программы. Бюджетные места можно оставить только для тех программ, которые при аккредитации получили оценку "отлично" и "хорошо". Студенты тех программ, которые были оценены средне, смогут закончить обучение бесплатно, а новых бюджетных мест, скорее всего, там больше не будет.

Для получения государственных средств программа должна соответствовать ряду критериев — например, число студентов и выпускников, результаты централизованных экзаменов поступающих, удельный вес зарубежных преподавателей, международная мобильность студентов и то, сколько выпускников работает по специальности.

По словам старшего экономиста аналитической службы Министерства экономики Нормунда Озолса, сейчас на рынке труда не хватает 5700 специалистов инженерной сферы, а половина работающих старше 50 лет, что означает, что в ближайшее время нехватка кадров станет еще более острой. При этом лишь 40% студентов заканчивают обучение — и такая тенденция наблюдается не только в Латвии, но и во всем мире.

Депутат Арвил Ашераденс ("Новое Единство") предложил сделать образование бесплатным в первую очередь в крупных университетах, как в Эстонии. По его мнению, "чем меньше, тем лучше" — в этом случае бюджетные места получат самые мотивированные клиенты, и повысится продуктивность.

Ректор РТУ Леонид Рибицкис добавил, что вузы уже работают в этом направлении — в этом году в вуз могли поступить только те, у кого итоговая оценка по математике была выше четырех. Однако, отметил он, математических знаний у студентов не хватает, и весь первый семестр преподаватели вынуждены объяснять математику на школьном уровне.