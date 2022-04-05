Государство может взять под свой контроль компании, принадлежащие подсанкционным россиянам

Во вторник, 5 апреля, некоторые министры начали дискуссию о возможностях государства взять под управление те предприятия, которые принадлежат попавшим под международные санкции российским бизнесменам.

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На заседании правительства был представлен доклад Министерства сообщения о санкциях, введенных Евросоюзом, и их применении в Латвии.

Министр сообщения Талис Линкайтс указал на тот факт, что немецкий регулятор рынка энергетики временно возьмет под свой контроль филиал российского предприятия "Газпром" в Германии.

Министр поинтересовался, следует ли начинать в Латвии обсуждение того, как передать компании, на которые распространяются санкции, в государственное управление. Министр юстиции Янис Борданс согласился с вышеизложенным, признав, что в этом контексте следует учитывать общественные интересы, а также критически важную инфраструктуру.

Премьер-министр Кришьяснис Кариньш добавил, что это предложение заслуживает изучения и сначала необходима оценка Министерства юстиции.

"Здесь речь идет о юридически тонких вещах. Если государство хочет это сделать, нужно понимать, как это сделать", — заявил Кариньш и подчеркнул, что в дальнейшем министры более серьезно отнесутся к этому вопросу.

Ранее сообщалось, что после утверждения списков подсанкционных лиц к 16 марта в латвийские суды направлена ​​информация о 39 объектах недвижимости, находящихся в их собственности, владении или управлении.