Государство на поддержку СМИ направит два миллиона евро

Чтобы снизить убытки СМИ, возникшие из-за экономического кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса, государство из средств на непредвиденные расходы выделит 2,04 млн евро, сообщает LETA.

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600 000 евро выделены на поддержку печатных СМИ и интернет-порталов, 223 001 евро пойдут на покрытие затрат по доставке прессы, а 218 000 евро будут направлены на поддержку электронных СМИ.

Рабочая группа под руководством министров финансов Яниса Рейрса (Новое Единство) поддержала выделение денег СМИ, так как “медиа в это время являются стратегически важной отраслью, особенно с точки зрения национальной безопасности”.

Как уже сообщалось, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) подготовил план стабилизации, призванный поддержать работу СМИ во время кризиса. По словам члена совета Яниса Эглитиса, программа позволит продолжить работу журналистам, ведущим популярных передач и другим сотрудникам. NEPLP подчеркивает, что отрасль СМИ сейчас находится на грани краха из-за резкого падения доходов с рекламы. У отдельных СМИ доходы упали на 80%, в среднем падение составило примерно 50%. Некоторые СМИ начали увольнять сотрудников.