Государство оплатит людям с инвалидностью больше часов работы ассистентов

Впредь услуги ассистента для людей с инвалидностью будут доступны в большем объеме - такое решение приняло правительство на заседании 24 мая. Об этом соссылкой на Службу новостей Латвийского радио 4 сообщает rus.lsm.lv.

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Услуги ассистента несовершеннолетним лицам, которые регулярно посещают лечебные и реабилитационные учреждения, а также совершеннолетним лицам с первой группой инвалидности с детства, у которых есть показания к особому уходу, будут предоставляться в большем объеме. Для детей услуги ассистента увеличиваются с 80 до 100 часов в месяц.

Для взрослых, посещающих дневной центр ухода или специализированную мастерскую, количество часов в зависимости от уровня интенсивности поддержки ассистента будет 50 или 100 часов вместо нынешних 40-80 часов.

Если услуги ассистента используются для других целей, то объем поддержки составит 30 или 60 часов.