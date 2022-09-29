Комиссия Сейма получила на рассмотрение поправки к закону о поддержке мирных жителей Украины, предусматривающие, что большую часть расходов на питание детей украинских беженцев, учащихся в муниципальных и частных начальных школах, возьмет на себя государство.

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Расходы будут покрываться в той же мере, что и в государственных школах — то есть 2,15 евро на одного человека в день. Ранее была установлена сумма 1,42 евро.

Как ранее сообщалось, в большинстве самоуправлений Латвии больше не будет бесплатных обедов для школьников: кормить за счет государства и муниципалитетов будут лишь в 1-4-х классах. Сейчас на горячий обед одного ученика отводится 2,15 евро в день. Предполагается, что после нового года эта сумма станет уже больше 3 евро.

Пока размер доплаты родителей-рижан составит 1,15 евро за каждый обед — это 25,30 евро в месяц за каждого школьника, начиная с 5-го класса. Рижское самоуправление будет вносить лишь один евро. До этого за питание каждого школьника с 5-го класса Рига платила 1,42 евро — то есть, больше.