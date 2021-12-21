Государство оплатит прививку от гриппа учителям, пожарным и полицейским
Foto: DELFI

Во вторник, 21 декабря, Кабинет министров принял решение расширить круг лиц, имеющих право на вакцинацию от гриппа за счет государства, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Планируется, что оплачиваемую государством прививку от гриппа смогут сделать заключенные и сотрудники мест заточения, которые с ними взаимодействуют, представители Национальных вооруженных сил, сотрудники учреждений системы Министерства внутренних дел со специальными служебными званиями и педагоги общеобразовательных учреждений.

Эти изменения направлены на минимизацию риска для здоровья и жизни населения, а также загруженности больниц во время пандемии.

Уже сообщалось о росте активности гриппа по всей Европе. Поэтому, не дожидаясь повсеместного распространения вируса и в Латвии, сейчас самое подходящее время для вакцинации. Больше всего от гриппа страдают пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями - сердечно-сосудистыми, легочными и почечными заболеваниями, диабетом, онкологией, хроническими инфекциями, а также люди с ослабленным иммунитетом. Вакцинация от гриппа также важна для других групп жителей, которые подвергаются повышенному риску заражения из-за своей профессии.

Также со следующего года внесены изменения в постановление Кабинета Министров, чтобы обеспечить оплачиваемую государством вакцинацию против вируса папилломы человека не только 12-летним девочкам, но и мальчикам. Решение об этой необходимости было принято Государственным советом по иммунизации, учитывая, что вирус папилломы человека может вызывать рак, например рак головы, горла, шейки матки и кишечника.

Поправки в постановление Кабинета Министров предусматривают введение со следующего года оплачиваемой государством вакцинации беременных женщин и подростков от коклюша от кашля. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, количество случаев коклюша в Латвии за последние годы увеличилось в несколько раз. Коклюш также поражает взрослых и подростков, но у младенцев эта высокоинфекционная острая респираторная болезнь поражает как сердечно-сосудистую, так и респираторную системы, повреждая ткань легких и вызывая легочную гипертензию.

Осложнения могут включать пневмонию, судороги, брадикардию, паховую грыжу, энцефалопатию, легочную гипертензию, апноэ, выпадение прямой кишки. Заболевание может вызвать чрезвычайно высокое количество лейкоцитов в крови, которые могут блокировать кровоток.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим