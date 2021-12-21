Государство оплатит прививку от гриппа учителям, пожарным и полицейским

Во вторник, 21 декабря, Кабинет министров принял решение расширить круг лиц, имеющих право на вакцинацию от гриппа за счет государства, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.

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Планируется, что оплачиваемую государством прививку от гриппа смогут сделать заключенные и сотрудники мест заточения, которые с ними взаимодействуют, представители Национальных вооруженных сил, сотрудники учреждений системы Министерства внутренних дел со специальными служебными званиями и педагоги общеобразовательных учреждений.

Эти изменения направлены на минимизацию риска для здоровья и жизни населения, а также загруженности больниц во время пандемии.

Уже сообщалось о росте активности гриппа по всей Европе. Поэтому, не дожидаясь повсеместного распространения вируса и в Латвии, сейчас самое подходящее время для вакцинации. Больше всего от гриппа страдают пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями - сердечно-сосудистыми, легочными и почечными заболеваниями, диабетом, онкологией, хроническими инфекциями, а также люди с ослабленным иммунитетом. Вакцинация от гриппа также важна для других групп жителей, которые подвергаются повышенному риску заражения из-за своей профессии.

Также со следующего года внесены изменения в постановление Кабинета Министров, чтобы обеспечить оплачиваемую государством вакцинацию против вируса папилломы человека не только 12-летним девочкам, но и мальчикам. Решение об этой необходимости было принято Государственным советом по иммунизации, учитывая, что вирус папилломы человека может вызывать рак, например рак головы, горла, шейки матки и кишечника.

Поправки в постановление Кабинета Министров предусматривают введение со следующего года оплачиваемой государством вакцинации беременных женщин и подростков от коклюша от кашля. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, количество случаев коклюша в Латвии за последние годы увеличилось в несколько раз. Коклюш также поражает взрослых и подростков, но у младенцев эта высокоинфекционная острая респираторная болезнь поражает как сердечно-сосудистую, так и респираторную системы, повреждая ткань легких и вызывая легочную гипертензию.

Осложнения могут включать пневмонию, судороги, брадикардию, паховую грыжу, энцефалопатию, легочную гипертензию, апноэ, выпадение прямой кишки. Заболевание может вызвать чрезвычайно высокое количество лейкоцитов в крови, которые могут блокировать кровоток.