Государство оплатит тесты на Covid-19 только при наличии направления от врача
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С учетом эпидемиологической ситуации с распространением Covid–19 и в Латвии, и в Европе, внесены изменения в порядок проведения лабораторных тестов, оплаченных государством. Отныне государство будет оплачивать амбулаторный тест на Covid–19 только при наличии направления от врача.

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При тестировании будут более широко использоваться профессиональные тесты на антигены, за исключением случаев, когда врач назначит тест на выявление РНК SARS-CoV-2 или полимеразную цепную реакцию пациентам, относящимся к особым группам риска для здоровья.

Врач сможет заказать оплачиваемый государством тест для пациентов с симптомами Covid-19, оценив необходимость теста и значимость результатов в процессе лечения, а также для пациентов с определенными проблемами со здоровьем. В стационаре оплачиваемый государством тест может быть проведен для каждого пациента, поступившего в больницу, в соответствии с внутренними процедурами учреждения, а в центрах долгосрочного социального ухода для клиентов с симптомами Covid-19.

Оплачиваемое государством тестирование контактов больных Covid-19 будет проводиться только в центрах социального обеспечения и медицинских учреждениях с целью выявления инфицированных и контроля за распространением инфекции.

Тест на выявление антител к Covid-19, оплачиваемый государством, будет проводиться только по направлению врача в диагностических целях по особым показаниям.

Лица с симптомами острой респираторной инфекции и контакты с больными Covid-19 по-прежнему могут использовать самотестирование для выявления инфекции Covid-19.

Новый порядок тестирования вступил в силу 22 ноября и он предусматривает также, что в основном для тестирования используются профессиональные тесты на антигены, которые проводятся медицинским работником в медицинском учреждении или лаборатории. Лабораторное исследование или тест на выявление РНК вируса SARS-CoV-2 теперь проводятся только в определенных случаях.

Скрининговое тестирование больше не будет проводиться, так как эпидемиологическая ситуация сейчас этого не требует. Исключение — медицинские учреждения, где скрининг сотрудников может быть организован в соответствии с внутренним распорядком.

Специалисты пришли к выводу, что в сейчас в большинстве случаев амбулаторное лечение пациентов с Covid-19 не отличается от лечения других инфекций верхних дыхательных путей, поэтому полезность теста необходимо оценивать в каждом отдельном случае.

Рекомендации для борьбы с распространением вируса — прежние: человек с признаками респираторной инфекции не следует посещать общественные места и необходимо сократить контакты. При необходимом посещении медучреждения следует носить маску FFP2, чтобы оградить от заражения других людей.

При подтвержденной инфекции Covid-19 следует соблюдать изоляцию.

При этом специалисты продолжают следить за эпидемиологической ситуацией и при необходимости скрининговое тестирование может быть возобновлено.

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