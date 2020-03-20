Государство пока не готово помогать жителям с оплатой коммунальных платежей

Особой поддержки жителям, у которых проблемы с коммунальными платежами, пока не предусмотрено, сообщил на пресс-конференции заместитель госсекретаря Министерства экономики Эдмунд Валантис.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

На вопрос о том, собирается ли государство как-то поддержать людей, у которых из-за коронавирусного кризиса уменьшились доходы и стало нечем платить за жилье, Валантис ответил, что проблему во многом решит "пособие простоя" в размере 75% от зарплаты, которое будет платиться тем, кто временно остался без работы.

"Это пока что единственное, чем государство может помочь", — ответил он, отметив, что Latvenergo уже пообещало не отключать электричество должникам во время действия режима чрезвычайной ситуации.

Что касается отопление, то занимаются этим самоуправления, а не государство, поэтому вопрос должен решаться на уровне самоуправлений, считает Валантис.