Государство потратило на вакцины от Covid-19 почти 93 млн евро

На данный момент государство потратило на вакцины от Covid-19 в общей сложности 92 719 148 евро, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По состоянию на 31 августа Латвия в целом получила 6 913 855 доз вакцин, из которых использовала 2 905 365.

Остаток составляет 1 072 794 доз общей стоимостью 15 498 541 евро. Всего Латвия зарезервировала 11 192 440 доз вакцин от Covid-19, но не были доставлены 274 722 доз. До 31 августа были списаны 352 083 дозы вакцин, так как у них закончился срок годности.

В 2022 году планируется заказать еще 3 724 762 вакцин, а в 2023 году зарезервировано еще 3 845 463 общей стоимостью 75 766 007 евро.

Также министр здравоохранения проинформировал, что Латвия до сих пор пожертвовала другим странам 1 421 450 вакцин на сумму 25 613 355 евро.