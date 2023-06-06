Государство сможет и впредь компенсировать рост тарифов для бедных семей

Государство продолжит компенсировать удорожание энергоресурсов для домохозяйств с низкими доходами в случае необходимости. Договоренность об этом была достигнута на заседании Кабинета министров во вторник, 6 июня.

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Правительство заслушало доклад Министерства климата и энергетики. Согласно предложениям ведомства, в будущий отопительный сезон с 2023 на 2024 год семьи с низкими или средними доходами смогут рассчитывать на частичную компенсацию затрат на энергоресурсы. Суммы компенсаций будут рассчитываться с помощью единого автоматизированного расчета исходя из размера официальных доходов на одного жителя в конкретной семье.

Следовательно, если в прошлый отопительный сезон поддержка оказывалась всем латвийцам в независимости от уровня их доходов и без учета биржевых цен на энергоресурсы, то будущей осенью и зимой частичное возмещение затрат будет оказана домохозяйствам, чьи общие расходы на жилье превышают 30% их дохода (в пересчете на человека).

В Минэнергетики считают, что таким образом можно будет оказать поддержку тем семьям, которым она больше всего нужна.

Представители министерства также пояснили, что под общими расходами на жилье понимаются расходы на аренду, коммунальные услуги, а также другие услуги, связанные с ежемесячным обслуживанием жилья.

Ожидается, что порог минимального дохода, ниже которого будет применяться частичная компенсация, будет рассчитан Минэнергетики. При этом поддержка будет оказана только в том случае, если цены энергоресурсов на бирже превысят определенный порог. Этот порог будет установлен Кабмином.

Исходя из данных Центрального статуправления о доходах и расходах латвийцев, на помощь правительства в следующий отопительный сезон смогут претендовать примерно 40-50% латвийских домохозяйств.

Кабмин также поддержал предложение Минэнергетики о создании ИТ-решения для автоматизированного расчета размера официального дохода на одного члена домохозяйства и обеспечения обмена данными, включая автоматизированный алгоритм оценки дохода домохозяйства, типы доходов, включаемые в оценку, периодичность сравнения данных и автоматизированный алгоритм определения численности домохозяйств.

Для внедрения ИТ-системы в этом году потребуется 1,15 миллиона евро, а в следующем – 1,19 миллиона евро.