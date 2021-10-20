Государство субсидирует зарплаты во время локдауна только вакцинированным

Предприниматели получат от государства поддержку на субсидирование в кризисных условиях зарплат только тех работников, которые прошли или начали процесс вакцинации, следует из проекта решений, подготовленных к заседанию Кабинета министров.

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Сумма, которая будет выделена на поддержку, составит 152 млн евро, сообщает LETA со ссылкой на Министерство экономики.

Из этой суммы на оборотные средства будет выделено 120 млн евро в месяц, на субсидирование зарплат — 32 млн евро в месяц. Такая поддержка будет оказываться с 1 октября по 30 ноября.

Работодатели могут компенсировать зарплаты работников, самозанятых лиц, включая микропредприятия и патентовладельцев.

Право на пособия получат только работники, самозанятые лица и плательщики патентов, которые хотя бы начали процесс вакцинации против Covid-19.

В то же время поддержка не будет предоставляться в следующих секторах: сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство, горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, производство, электроснабжение, газ, пар и кондиционирование воздуха, водоснабжение, удаление и санация отходов, строительство, издательское дело, телекоммуникации, компьютерное программирование, консалтинговая и сопутствующая деятельность, информационные услуги.

Не получат право на получение поддержки налогоплательщики, работающие в следующих секторах: финансовая и страховая деятельность, обеспечение рабочим персоналом, создание и поддержание ландшафтов, деятельность по комбинированному административному обслуживанию офиса, копирование, подготовка документов и другие вспомогательные услуги специализированного офиса, деятельность информационных центров обработки вызовов, государственное управление и оборона, азартные игры и ставки, а также деятельность общественных, политических и других организаций.

Получить поддержку сможет тот налогоплательщик, который сможет доказать: его доход от экономической деятельности в месячный период с июля по сентябрь 2021 года уменьшился не менее чем на 20% или на 30% по сравнению с соответствующим месяцем 2019 года, и это уменьшение дохода связано с ограничениями хозяйственной деятельности.

Размер компенсации, которую работодатель сможет выплатить работнику из государственных средств, составит 50% от задекларированной ежемесячной брутто-зарплаты в период с июля по сентябрь 2021 года, но не более чем 500 евро в календарный месяц. Обязанность работодателя выплатить разницу между полученной поддержкой и размером зарплаты за соответствующий период.

Самозанятым, включая плательщиков налога с микропредприятий, будет выплачиваться 50% среднего дохода человека от экономической деятельности или авторского вознаграждения за период с июля по сентябрь 2021 года, но не более 500 евро в календарный месяц.

Патентообладателям будет выплачено 250 евро, если патент действителен в течение периода поддержки или если патент был действителен не менее трех месяцев до объявления чрезвычайной ситуации.

Подать заявку в Службу государственных доходов можно будет до 25 ноября и 25 декабря 2021 года на соответствующий месяц поддержки — работодатель обращается за поддержкой для своих сотрудников. Служба госдоходов переведет поддержку на счет сотрудника, указанного в заявлении, и проинформирует об этом работодателя. Также Служба госдоходов будет проверять статус вакцинации, обмениваясь данными с Национальной службой здоровья о работниках.