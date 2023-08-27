Государство за полгода восстановило лес на площади 12 тысяч га

Акционерное общество "Latvijas valsts meži" (LVM) в первом полугодии 2023 года восстановило и посадило леса на площади 12 900 га, что на 321 га нового леса больше, чем было запланировано на этот период, сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В LVM констатируют, что в весенний сезон восстановления леса большая часть была возобновлена ​​сосной — 53%, елью — 32% и березой — 12%. А еще 3% площади восстановлено ольхой черной.

В компании поясняют, что работы по посадке леса возобновятся осенью, а пока будет осуществляться уход за молодыми деревьями и агротехнические работы.

По словам Яниса Кажемакса, руководителя отдела восстановления и ухода за лесами LVM, в этом году наличие рабочей силы и использование механизированных решений способствовали более быстрому выполнению работ. Если в прошлом году механизированным посевом было восстановлено 336 га леса, то в этом году — 651 га.

"Такой вид лесовосстановления существенно экономит время, поскольку лесная техника одновременно и подготавливает почву, и засевает семена деревьев, причем всю работу выполняет один человек", — сказал Кажемакс, добавив, что при механизированном посеве лес обновлен сосной.

Как сказано в сообщении LVM, в этом году посевом или посадкой будет восстановлено 18,3 тысяч га леса. Из них 700 га будут восстановлены посевом, 1300 га — механизированной посадкой, 11 400 га — ручной посадкой и около 4900 га оставлены для естественного восстановления.

В этом году в питомниках "LVM Sēklas und stadi" будет выращено в общей сложности более 28 миллионов отборных саженцев, которые растут быстрее, с большим приростом древесины и обеспечивают более здоровые лесные насаждения в будущем.

В LVM поясняют, что выбранный посадочный материал обеспечивает быстрый рост насаждений и качество деревьев. Восстановив лес отборными саженцами, можно как минимум на 15 лет быстрее выйти на объемы вырубки основного урожая.

Также посадка быстрорастущих деревьев способствует большей секвестрации углерода и обеспечивает более высокую устойчивость и жизнеспособность насаждений — деревья имеют более сильные корни и более крупную крону, что повышает способность противостоять последствиям изменения климата.

В прошлом году LVM работала с оборотом в 566,612 миллиона евро и прибылью в 242,193 миллиона евро. Единственным владельцем LVM является государство, а акционером — Министерство сельского хозяйства.