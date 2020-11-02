Государство закупит 250 тыс. масок для лица и 598 025 пар перчаток за полмиллиона евро
Foto: Shutterstock

На прошлой неделе правительство поручило Государственному центру оборонно-военных объектов и закупок приобрести 250 тыс. масок для лица и 598 025 пар перчаток на сумму около полумиллиона евро.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Центр получил заказ на закупку у ООО "AMB Solutions" 250 тыс. соответствующих стандарту AFNOR многоразовых гигиенических масок для 108 254 малообеспеченных лиц, что, согласно оценке рынка, проведенной Центром защиты прав потребителей, обойдется в 375 тыс. евро без налога на добавленную стоимость. Стоимость закупки может быть скорректирована во время переговоров.

Центру также поручено приобрести одноразовые перчатки для обеспечения государственных резервов у торговцев "Depo DIY", ООО "Darba apgerbu serviss", ООО "Kid-man Latvija", ООО "Saules aptieka", ООО "Brief". Всего планируется закупить по меньшей мере 598 025 пар перчаток на общую сумму 125 289 евро.

Расходы на приобретение гигиенических масок для лица и одноразовых перчаток будут покрыты из средств госбюджета для непредвиденных обстоятельств.

Правительство также поручило Центру защиты прав потребителей при необходимости оценить соответствие закупленных гигиенических масок для лица и одноразовых перчаток требованиям.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!