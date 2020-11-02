Государство закупит 250 тыс. масок для лица и 598 025 пар перчаток за полмиллиона евро

На прошлой неделе правительство поручило Государственному центру оборонно-военных объектов и закупок приобрести 250 тыс. масок для лица и 598 025 пар перчаток на сумму около полумиллиона евро.

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Центр получил заказ на закупку у ООО "AMB Solutions" 250 тыс. соответствующих стандарту AFNOR многоразовых гигиенических масок для 108 254 малообеспеченных лиц, что, согласно оценке рынка, проведенной Центром защиты прав потребителей, обойдется в 375 тыс. евро без налога на добавленную стоимость. Стоимость закупки может быть скорректирована во время переговоров.

Центру также поручено приобрести одноразовые перчатки для обеспечения государственных резервов у торговцев "Depo DIY", ООО "Darba apgerbu serviss", ООО "Kid-man Latvija", ООО "Saules aptieka", ООО "Brief". Всего планируется закупить по меньшей мере 598 025 пар перчаток на общую сумму 125 289 евро.

Расходы на приобретение гигиенических масок для лица и одноразовых перчаток будут покрыты из средств госбюджета для непредвиденных обстоятельств.

Правительство также поручило Центру защиты прав потребителей при необходимости оценить соответствие закупленных гигиенических масок для лица и одноразовых перчаток требованиям.