Готова ли Латвия к радиоактивному загрязнению? Отвечают политики, ученые и эксперты безопасности

Госучреждения Латвии знают, как действовать в случае радиоактивного загрязнения — такой вывод на прошлой неделе сделало Министерство защиты окружающей среды и регионального развития (VARAM). Тем временем некоторые самоуправления с этим не согласны, а латвийские ученые разрабатывают "противоядие" от радиации. Об этом пишет LSM.lv

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VARAM подтвердило, что центр радиационной безопасности и другие органы обновили алгоритмы действий в случае аварий на АЭС в других странах, а представитель министерства Андрис Кениньш указал, что действия в случае радиоактивного загрязнения — часть плана гражданской обороны.

В чем заключаются эти действия?



В документе прописаны все функции, которые каждое вовлеченное учреждение должно выполнять с момента, когда где-то происходит авария, до момента, когда радиация доходит до Латвии. Это оповещение населения, замеры воздуха и воды, управление продуктами питания.

Как объясняет Кениньш, наличие такого документа говорит о том, что Латвия знает, как действовать в случае утечки радиации за рубежом.

"Это документ мы представили правительству, чтобы было известно — алгоритмы имеются и все вовлеченные стороны знают, что нужно делать", — говорит представитель VARAM.

План также содержит информацию закрытого доступа. Она может быть связана с тем, что в случае аварии на атомной электростанции Центр радиационной безопасности сначала смоделирует вероятность того, что загрязнение может достичь нашей страны и создать опасность, а уже потом ответственные службы сообщат жителям об опасности и проинформируют о дальнейших действиях, например, о необходимости оставаться дома.

Как становится известно об утечке радиации?



Страны сообщают об инцидентах в Международное агентство по атомной энергии, которое информирует остальные страны — в случае аварии Латвия также узнает об этом от агентства.

На территории Латвии также имеется 20 автоматических станций измерения радиации воздуха и воды. В специальных прогностических программах с учетом метеоданных оперативно модулируется направление движения облака радиоактивного загрязнения.

Что будут делать самоуправления?



В первую очередь самоуправления ответствены за информирование жителей. Это должно происходить так — муниципальные учреждения гражданской обороны получают информацию о загрязнении от Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). Дальше самоуправления должны сообщить жителям, что делать, чтобы не получить облучение радиацией.

Если в результате утечки будет загрязнена какое-то конкретное самоуправление на территории Латвии, последуют работы по ликвидации последствий.

А самоуправления на самом деле готовы?



В некоторых самоуправлениях отмечают, что сейчас алгоритм действий слишком формален, и его следует дополнить более подробными и конкретными действиями.

План по гражданской обороне, в который входит алгоритм действий при радиоактивном загрязнении, утвердили еще до начала войны в Украине, то есть этот существенный фактор он сейчас не учитывает, рассказал мэр Айзкраукле Леонс Лидумс.

По его словам, вместе с территориальной реформой план гражданской обороны актуализировался в самоуправлениях прошлым летом. Но тогда дума несколько раз разыграла "за столом" сценарии, как действовать в случае наплыва беженцев и приближающегося с востока врага, а случай радиоактивной опасности не рассматривали.

Лидумс считает, что плану не хватает консультаций с экспертами: "Местные органы власти должны объединиться с каким-то компетентным учреждением на государственном уровне, которое могло бы дать нам ответы и указания. В противном случае мы остаемся автономными — но у нас нет нужных ресурсов, и одного только желания с нашей стороны недостаточно", — заявил мэр.

Мэр Валки Вентс Армандс Крауклис также отметил, что самоуправление частично готово действовать в случае радиации — но не более того. По его мнению проблема в том, что планы гражданской обороны раздроблены, у каждого самоуправления свой, но при этом не в каждом муниципалитете имеется компетентный специалист по вопросам радиационной безопасности.

Мэр выразил надежду, что в случае серьезной проблемы государство будет координировать план действий через VUGD, с которым самоуправления находятся в хорошем контакте.

Разработка препарата защиты от радиации



Тем временем ученые Латвийского университета (ЛУ) в рамках международного проекта работают над препаратом от радиоактивного загрязнения, который максимально защитил бы организм человека от загрязнения. Новый тип противоядия будет включать защиту не только от нуклида йода, но и от цезия, таллия, стронция, рубидия и других вредных элементов, которые могут возникнуть в случае ядерной аварии.

Два года назад ученые начинали эти исследования в связи с совсем другой проблемой — чтобы решить, как сорбировать или концентрировать радионуклиды в Саласпилсском реакторе, где находятся радиоактивные воды. Принимая во внимание различные глобальные аспекты безопасности, исследование расширили, рассказал ведущий научный сотрудник Института химической физики ЛУ Ингарс Рейнхольдс.