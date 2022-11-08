Готова ли Латвия к радиоактивному загрязнению? Отвечают политики, ученые и эксперты безопасности

Госучреждения Латвии знают, как действовать в случае радиоактивного загрязнения — такой вывод на прошлой неделе сделало Министерство защиты окружающей среды и регионального развития (VARAM). Тем временем некоторые самоуправления с этим не согласны, а латвийские ученые разрабатывают "противоядие" от радиации. Об этом пишет LSM.lv
VARAM подтвердило, что центр радиационной безопасности и другие органы обновили алгоритмы действий в случае аварий на АЭС в других странах, а представитель министерства Андрис Кениньш указал, что действия в случае радиоактивного загрязнения — часть плана гражданской обороны.
В чем заключаются эти действия?
В документе прописаны все функции, которые каждое вовлеченное учреждение должно выполнять с момента, когда где-то происходит авария, до момента, когда радиация доходит до Латвии. Это оповещение населения, замеры воздуха и воды, управление продуктами питания.
Как объясняет Кениньш, наличие такого документа говорит о том, что Латвия знает, как действовать в случае утечки радиации за рубежом.
"Это документ мы представили правительству, чтобы было известно — алгоритмы имеются и все вовлеченные стороны знают, что нужно делать", — говорит представитель VARAM.
План также содержит информацию закрытого доступа. Она может быть связана с тем, что в случае аварии на атомной электростанции Центр радиационной безопасности сначала смоделирует вероятность того, что загрязнение может достичь нашей страны и создать опасность, а уже потом ответственные службы сообщат жителям об опасности и проинформируют о дальнейших действиях, например, о необходимости оставаться дома.
Как становится известно об утечке радиации?
Страны сообщают об инцидентах в Международное агентство по атомной энергии, которое информирует остальные страны — в случае аварии Латвия также узнает об этом от агентства.
На территории Латвии также имеется 20 автоматических станций измерения радиации воздуха и воды. В специальных прогностических программах с учетом метеоданных оперативно модулируется направление движения облака радиоактивного загрязнения.
Что будут делать самоуправления?
В первую очередь самоуправления ответствены за информирование жителей. Это должно происходить так — муниципальные учреждения гражданской обороны получают информацию о загрязнении от Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). Дальше самоуправления должны сообщить жителям, что делать, чтобы не получить облучение радиацией.
Если в результате утечки будет загрязнена какое-то конкретное самоуправление на территории Латвии, последуют работы по ликвидации последствий.
А самоуправления на самом деле готовы?
В некоторых самоуправлениях отмечают, что сейчас алгоритм действий слишком формален, и его следует дополнить более подробными и конкретными действиями.
План по гражданской обороне, в который входит алгоритм действий при радиоактивном загрязнении, утвердили еще до начала войны в Украине, то есть этот существенный фактор он сейчас не учитывает, рассказал мэр Айзкраукле Леонс Лидумс.
По его словам, вместе с территориальной реформой план гражданской обороны актуализировался в самоуправлениях прошлым летом. Но тогда дума несколько раз разыграла "за столом" сценарии, как действовать в случае наплыва беженцев и приближающегося с востока врага, а случай радиоактивной опасности не рассматривали.
Лидумс считает, что плану не хватает консультаций с экспертами: "Местные органы власти должны объединиться с каким-то компетентным учреждением на государственном уровне, которое могло бы дать нам ответы и указания. В противном случае мы остаемся автономными — но у нас нет нужных ресурсов, и одного только желания с нашей стороны недостаточно", — заявил мэр.
Мэр Валки Вентс Армандс Крауклис также отметил, что самоуправление частично готово действовать в случае радиации — но не более того. По его мнению проблема в том, что планы гражданской обороны раздроблены, у каждого самоуправления свой, но при этом не в каждом муниципалитете имеется компетентный специалист по вопросам радиационной безопасности.
Мэр выразил надежду, что в случае серьезной проблемы государство будет координировать план действий через VUGD, с которым самоуправления находятся в хорошем контакте.
Разработка препарата защиты от радиации
Тем временем ученые Латвийского университета (ЛУ) в рамках международного проекта работают над препаратом от радиоактивного загрязнения, который максимально защитил бы организм человека от загрязнения. Новый тип противоядия будет включать защиту не только от нуклида йода, но и от цезия, таллия, стронция, рубидия и других вредных элементов, которые могут возникнуть в случае ядерной аварии.
Два года назад ученые начинали эти исследования в связи с совсем другой проблемой — чтобы решить, как сорбировать или концентрировать радионуклиды в Саласпилсском реакторе, где находятся радиоактивные воды. Принимая во внимание различные глобальные аспекты безопасности, исследование расширили, рассказал ведущий научный сотрудник Института химической физики ЛУ Ингарс Рейнхольдс.
"По сути, это препарат, который позволяет людям добраться до безопасной зоны — но вопрос в том, что это за безопасная зона, насколько люди подготовлены", — добавил Рейнхольдс.
Где можно узнать, как действиях при аварии?
На сайте Государственной службы окружающей среды уже давно доступен информативный материал о мерах защиты при ядерных авариях, рассказывает начальница Центра радиационной безопасности Даце Шатровска. До начала войны в Украине это был подробный материал, а недавно центр подготовил краткий буклет с самой необходимой информацией.
Современные реакторы отличаются от Чернобыльского, эвакуировать население не придется
Эксперт также отметила, что если на одной из АЭС произойдет утечка, риск радиоактивного заражения в Латвии невелик, но жителей волнует эта тема из-за опыта Чернобыльской катастрофы.
"Как только упоминается ядерная авария, население сразу представляет себе, что это авария наподобие Чернобыльской АЭС. Но жизнь продолжается, и есть более новые технологии, а значит, таких последствий уже не будет. По сравнению с реакторами старого типа, с более новыми опасности меньше", — сказала Шатровская.
Она отметила, что, конечно, при атаке на АЭС последствия будут больше, чем при обычной ядерной аварии, но такого нападения еще не было нигде в мире, поэтому сложно предсказать, каким может быть этот уровень загрязнения.
"В любом случае угроза аналогична той, которую мы сейчас рассчитываем в случае инцидента на Белорусской АЭС, и эвакуировать население Латвии не пришлось бы", — сказала эксперт.