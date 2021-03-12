Готова реформа семейного пособия: изменят сумму и порядок выплат

В 2022 году в Латвии планируют осуществить реформу семейного государственного пособия, изменится размер финансовой поддержки родителей и порядок выплат, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Министерства благосостояния.

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На одного ребенка до 20 лет семья будет получать по 25 евро в месяц, на двух детей до 20 лет — 100 евро или по 50 евро на каждого ребенка, на трех детей до 20 лет — 225 евро или 75 евро за каждого ребенка.

Семья на четырех и более детей будет получать уже по 100 евро за каждого ребенка.

Пособие будет выплачиваться на детей, которые находятся под фактической опекой семьи. Соответствующие законодательные изменения уже на следующей неделе будут поданы в правительство.