Готовится реформа пенсий по выслуге лет
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Пенсии должны быть лимитированы по времени. Получатели пенсии будут разделены на две группы по определенным критериям. Лица, которые в эти критерии не попадут, будут исключены из системы пенсионного обеспечения по выслуге лет. Реформа пенсионной системы будет соответствовать законным ожиданиям, пишет со ссылкой на газету Diena агентство LETA.

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Все изменения коснутся только новых получателей пенсии по возрасту, а также тех, кто уже накопил значительный стаж работы.

Это основные ключевые моменты подготовленного Минфином информационного отчета о запуске реформы пенсионной системы. Согласно решению Кабинета министров, Межведомственный координационный центр в сотрудничестве с Министерством благосостояния, Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения, Министерством юстиции, Государственной канцелярией и Министерством финансов должен подготовить предложения для разработки новой пенсионной модели до 31 декабря 2022 года.

Уже можно прогнозировать, что развитие реформы будет непростым процессом, поскольку пока министерства ответственных секторов с наибольшим количеством получателей пенсий более чем осторожно относятся к любым изменениям.

Преобладающим аргументом было то, что пенсии являются важным стимулом для низкооплачиваемых работников и почти единственным способом привлечь и удержать сотрудников.

Между тем Государственный контроль в своем аудиторском заключении указал, что действующая пенсионная система является непрозрачной и у нее нечеткие критерии назначения этих пенсий. Некоторые эксперты считают, что пенсия по возрасту не может решить проблему низких зарплат, и подчеркивают, что для профессионалов, которые со временем теряют способность выполнять определенные профессиональные обязанности, более важно предоставить адекватные возможности для переквалификации.

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Кабинет министров Пенсионная реформа
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