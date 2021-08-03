Готовность к встрече нелегальных мигрантов. Нацобъединение предлагает объявить ЧП в приграничье

Фракция Национального объединения в Сейме обсудила с министром внутренних дел Марией Голубевой (АР!) необходимость объявить чрезвычайное положение в приграничном регионе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сегодня глава МВД Мария Голубева обсудила с депутатами Сейма от Национального объединения ситуацию на латвийско-белорусской границе. А именно то, что нужно делать Латвии, чтобы из Беларуси в страну не хлынули нелегальные мигранты так, как это сейчас происходит на границе с Литвой.

Как сообщает Национальное объединение, во время встречи удалось достичь договоренности о необходимости ввести чрезвычайное положение в приграничном регионе. Также Нацобъединение подчеркнуло, что нужно как можно быстре выстроить стену на границе. Реализация этого проекта запаздывала, но сейчас, по мнению политиков, стена может стать реальным препятствием для проникновения мигрантов. Чтобы ускорить процесс строительства, необходимо снять нормативные барьеры. Также на встрече говорилось о том, что нужно внести поправки в Уголовный закон, ужесточив наказания для организаторов и участников контрабанды людей.

Председатель парламентской фракции Национального объединения Янис Домбрава отметил, что во время встречи удалось достичь понимания в том, что речь сейчас идет не о классических беженцах, ищущих убежища в Латвии. То, что происходит у границы с Беларусью оценивается политиками как гибридная угроза.

Как сообщалось, Национальные вооруженные силы Латвии с 12 июля отправили земессаргов на восточную границу страны для укрепления мероприятий по сдерживанию нелегальной иммиграции. Земессарги были отправлены на латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границу.