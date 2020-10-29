Готовность помочь во время пандемии выразили 250 бывших медиков, пенсионеров и студентов

В случае кризиса с Covid-19 Латвия сможет привлечь на работу ещё 250 человек с медицинским образованием — пенсионеров, студентов старших курсов и людей, которые сейчас не работают в медицинской сфере.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Анкету, в которой подтверждается готовность помочь в случае необходимости, заполнили 72 медсестры, 38 врачей, 22 сертифицированных врача, 48 помощников врача, 49 резидентов и 57 студентов, рассказала Латвийскому радио представитель Минздрава Кристине Клявиня.

Сертифицированные врачи, имеющие специфические знания, понадобятся в отделении интенсивной терапии, но не менее важны в кризисной ситуации и медики с менее специфическими знаниями и навыками.

В случае кризиса Инспекция здравоохранения, которая собрала контакты этих людей, передаст их медицинским учреждениям, и они свяжутся с потенциальными работниками.