Говорят "вы наши", а на выборы — par savējiem! На фестивале Lampa обсудили перспективы "русского корабля"

По ее мнению, переубедить в чем-то людей, которые в первые дни не поняли, что война против гражданского населения не может быть справедливой, можно "только дустом". По большому счету, местных журналистов никто не учил, как работать в военных условиях — приходится все делать методом тыка.

Почему люди избегают информации о войне?

Опрос 60 000 читателей Delfi показал, что значительная часть людей (особенно русскоязычных) старается избегать информации о войне и придерживаться позиции "я за мир".

Анна Строй признает, что связанная с Украиной информация зачастую вызывает раздражение у слушателей — они возмущаются: почему в опере играют гимн Украине, почему везде флаги — мы что, Украина? У многих это просто усталость. Но значительная часть русскоязычных перенастроилась против после истории 9-10 мая у памятника в Пардаугаве.

Кузиков видит проблему в том, что местные русскоязычные зачастую не чувствуют себя частью гражданского общества. Задачу медиа он видит в том, чтобы вовлечь эту пассивную часть в повестку страны.

Ника Алексеева считает, что апатия к новостям — тоже одна из целей дезинформации и пропаганды. Человека так запутывают, что он решает плюнуть на все и уйти в дзен. Мол, о важном ему расскажут знакомые. И он получает информацию от активных членов своего пузыря, которые и диктуют его повестку. Тут срабатывает "эффект повторения" — один сказал, другой то же самое, постепенно сообщество это принимает как должное. Уже и не кажется страшным то, что одни люди убивают других.



Возможны ли перемены в России?

Манский верит в светлое будущее России только через тотальное поражение в войне: "И надо проиграть жестоким образом". С ним согласен Кузиков, тем более что для стран Балтии поражение России очень важно — самой ей долго не продержаться в случае вторжения. Чтобы у Латвии была возможность помогать Украине, ей надо быть сильной — укреплять экономику и заниматься сплочением общества, что не получается уже 30 лет.

Что происходит с русской общиной Латвии?

По мнению Алексеевой, война более явно расколола как русских, так и латышей. Общество стало более сложным. Непременно будут обиженные, которые забьются в угол, но в целом диалог есть. При этом памятник все же придется вырезать, как гнойник: сперва будет больно, но потом всем легче.

Анна Строй напомнила, что в первый же день войны в студию пришел экс-президент Затлерс и призвал не смешивать россиян и всех русских, чтобы народ Латвии был един. Диалог политиков и общества должен быть все время. Но когда на вопрос, почему памятник сносим сейчас, а ответ — потому что выборы, ситуация накаляется.

"Предлагаю каждому для себя решить, кто на каком корабле плывет, — предложил Манский. — Если вы считаете, что должны воспитывать детей в русской культуре — боритесь за те партии, которые это отстаивают. Если вы решите, что живете в Латвии, тогда русский язык — дома, а уроки химии — на латышском". Напоследок Ника Алексеева предложила всем стараться услышать другую сторону, чтобы не получилось, что расколовшийся айсбург расплывется на два — "Латвия-1" и "Латвия-2№.