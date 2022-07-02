Говорят "вы наши", а на выборы — par savējiem! На фестивале Lampa обсудили перспективы "русского корабля"

Кто виноват в войне — Путин лично, россияне, русские? Почему пропаганда оказалась эффективнее проевропейских русскоязычных медиа и как исправиться? С чем связано нежелание русскоязычных слышать о войне и смертях? Что могли бы сделать латвийские политики, чтобы исправить ситуацию? Возможны ли перемены в России и сплочение в Латвии? Эти вопросы обсуждались на организованной Delfi дискуссии для фестиваля Lampa "Куда пойдет русский корабль?"
В мероприятии на главной сцене Dots приняли участие документалист и режиссер Виталий Манский, главный редактор Latvijas Radio 4 Анна Строй, председатель правления Delfi Константин Кузиков и руководитель Datu skola Ника Алексеева. Вместе они попытались понять, как война меняет русскоязычных — в Латвии и мире. И что с этим делать.
Могли ли мы предотвратить войну?
Участники обсуждения изначально разошлись во мнении, кто виноват. По мнению Ники Алексеевой, "это было решение одного человека". Как специалист по проверке информации, она убедилась, что в России мало кто знал и верил в возможность войны. "Этого не знали ни призывники, ни журналисты, которые две первых недели использовали термин "денацификация", но никто его не понимал". Главный редактор "Латвийского радио 4" Анна Строй считают, что во многом вина западных политиков, которые усиливали Россию, раздавая ей кредиты. Кроме того, в медиа тема Крыма и Донбасса, громко прозвучавшая в 2014 году, к 2016-му сошла на нет — злую шутку сыграл феномен усталости от войны.
Директор фестиваля документального кино ArtDocFest Виталий Манский уверен, что войну создало российское общество, не оказав яростного сопротивления при первом же ущемлении свободы. Не откреститься и тем, кто не поддерживал Путина молча. Манский также напомнил, что российские граждане Латвии голосовали за Путина активнее, чем Чечня. "Да, они не граждане Латвии, но эти люди приходят чинить тебе телевизор, красят стены в подъезде, водят твой автобус — как такое возможно в демократическом обществе?" — задается вопросом режиссер.
Развалиться эта система может только через гражданскую войну, когда Россия станет реальным федеративным государством. Западное общество тоже промахнулось — оно недостаточно вложилось в Украину, чтобы не дать ее захватить, а потом долго заигрывало с Путиным. И до сих пор это делают: "Россия на войне заработала 50 млрд долларов, Украине выделили 30 млрд". По его мнению, в Латвии для русских не предложено настоящей альтернативы русскому миру.
Почему верят пропаганде?
По мнению Ники Алексеевой, пропаганда активно использует зеркальный прием — обвинение противника в том, что делаешь сам. В России коррупция — они упирают на то, что коррупция в Украине. Войска стянули к границе — это потому что Украина хочет напасть. В качестве примера эксперт назвала своих родителей, которые верят, что Россия была в опасности. "Я пользуюсь данным спутников и проверяю источники — у меня больше знаний, но меньше авторитета перед ними", — с сожалением убедилась Ника.
Виталий Манский считает, что Россия хорошо подготовилась к войне по части информации, а вот латвийские медиа неэффективны. В итоге многие местные жители не считают войну своей. Он призывает брать пример с Украины, которые научились убеждать аудиторию по всем каналам. В том числе "тик-ток", где в Латвии царят пропагандисты…
Кузиков с режиссером несогласен — Путину в основном доверяет старшее поколение, которое смотрит телевидение. И свою лепту в донесении проевропейской информации русскоязычный Delfi внес: его российская и белорусская аудитория весьма — сотни тысяч. Проблема в том, что Латвия слишком долго терпела присутствие пропагандистских каналов, а свои русские СМИ поддерживала слабо и нерегулярно — как общественные, так и коммерческие. В то время как Эстония выделяла и выделяет на это миллионы.
Анна Строй сообщила, что война заставила ее отказаться от привычного журналистского стандарта — выслушивать вторую сторону: она решительно отказалась от информации из российских СМИ.
По ее мнению, переубедить в чем-то людей, которые в первые дни не поняли, что война против гражданского населения не может быть справедливой, можно "только дустом". По большому счету, местных журналистов никто не учил, как работать в военных условиях — приходится все делать методом тыка.
Почему люди избегают информации о войне?
Опрос 60 000 читателей Delfi показал, что значительная часть людей (особенно русскоязычных) старается избегать информации о войне и придерживаться позиции "я за мир".
Анна Строй признает, что связанная с Украиной информация зачастую вызывает раздражение у слушателей — они возмущаются: почему в опере играют гимн Украине, почему везде флаги — мы что, Украина? У многих это просто усталость. Но значительная часть русскоязычных перенастроилась против после истории 9-10 мая у памятника в Пардаугаве.
Кузиков видит проблему в том, что местные русскоязычные зачастую не чувствуют себя частью гражданского общества. Задачу медиа он видит в том, чтобы вовлечь эту пассивную часть в повестку страны.
Ника Алексеева считает, что апатия к новостям — тоже одна из целей дезинформации и пропаганды. Человека так запутывают, что он решает плюнуть на все и уйти в дзен. Мол, о важном ему расскажут знакомые. И он получает информацию от активных членов своего пузыря, которые и диктуют его повестку. Тут срабатывает "эффект повторения" — один сказал, другой то же самое, постепенно сообщество это принимает как должное. Уже и не кажется страшным то, что одни люди убивают других.
Возможны ли перемены в России?
Манский верит в светлое будущее России только через тотальное поражение в войне: "И надо проиграть жестоким образом". С ним согласен Кузиков, тем более что для стран Балтии поражение России очень важно — самой ей долго не продержаться в случае вторжения. Чтобы у Латвии была возможность помогать Украине, ей надо быть сильной — укреплять экономику и заниматься сплочением общества, что не получается уже 30 лет.
Что происходит с русской общиной Латвии?
По мнению Алексеевой, война более явно расколола как русских, так и латышей. Общество стало более сложным. Непременно будут обиженные, которые забьются в угол, но в целом диалог есть. При этом памятник все же придется вырезать, как гнойник: сперва будет больно, но потом всем легче.
Анна Строй напомнила, что в первый же день войны в студию пришел экс-президент Затлерс и призвал не смешивать россиян и всех русских, чтобы народ Латвии был един. Диалог политиков и общества должен быть все время. Но когда на вопрос, почему памятник сносим сейчас, а ответ — потому что выборы, ситуация накаляется.
"Предлагаю каждому для себя решить, кто на каком корабле плывет, — предложил Манский. — Если вы считаете, что должны воспитывать детей в русской культуре — боритесь за те партии, которые это отстаивают. Если вы решите, что живете в Латвии, тогда русский язык — дома, а уроки химии — на латышском". Напоследок Ника Алексеева предложила всем стараться услышать другую сторону, чтобы не получилось, что расколовшийся айсбург расплывется на два — "Латвия-1" и "Латвия-2№.