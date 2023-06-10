ГПО: режим Лукашенко предлагал оружие мигрантам, пересекающим границу с Латвией

Были случаи, когда белорусские власти предлагали огнестрельное оружие нелегалам, которые планировали пересечь белорусско-латвийскую границу, сообщил агентству LЕТА начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

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Представители белорусского режима также пытались давать указания иммигрантам, как им противостоять латвийским пограничникам.

Иммигранты отказались от огнестрельного оружия, и на данный момент инцидентов с применением огнестрельного оружия против латвийских пограничников не зафиксировано.

"Конечно, такие случаи сопряжены с рисками, угрозами безопасности, может произойти эскалация со стрельбой", — сказал Пуятс.

Пуятс также напомнил, что наблюдались случаи, когда представители белорусских властей по ту сторону границы были вооружены нетипичным для повседневной охраны границы оружием, таким как автоматы и снайперские винтовки.

С наступлением лета сбылся прогноз Пуятса об усилении потока мигрантов, а по мере приближения Вильнюсского саммита НАТО заметны риски усиления давления. "Преимущественно на Литву, но может усилиться давление и на регион в целом. Это касается не только иммигрантов, но и других атак против Литвы, таких как кибератаки", — сказал Пуятс.