ГПСС: снегопад может осложнить движение общественного транспорта

В понедельник, 30 ноября, снегопад может осложнить движение общественного транспорта и передвижение пешеходов , предупреждает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

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Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии информирует, что в ночь на понедельник и днем ожидается снегопад, поэтому в центральных и восточных районах Латвии может образоваться снежный покров высотой 5-7 см.

ГПСС призывает быть внимательными как пешеходов, так водителей и велосипедистов.

Предупреждение ГПСС действует от 08:00 до 20:00 понедельника.