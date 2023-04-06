ГПСС: в Даугаве продолжает повышаться уровень воды
Foto: LETA

Повышение уровня воды в Даугаве продолжится, ожидается затопление пойм и низовья нескольких притоков Даугавы. По прогнозам Государственной пожарно-спасательной службы, повышенный уровень воды в реке сохранится надолго.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно оперативной информации спасателей, в ближайшее время ожидается повышение уровня воды в Даугаве около Екабпилса и Плявиньского водохранилища. В этой связи в районах может быть объявлено желтое предупреждение.

По информации ГПСС, повышенным уровень воды остается также и в
нескольких реках бассейна Даугавы, где сильно затоплены поймы и низовья.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Будни курьера — какие они?
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года