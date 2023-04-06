ГПСС: в Даугаве продолжает повышаться уровень воды

Повышение уровня воды в Даугаве продолжится, ожидается затопление пойм и низовья нескольких притоков Даугавы. По прогнозам Государственной пожарно-спасательной службы, повышенный уровень воды в реке сохранится надолго.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно оперативной информации спасателей, в ближайшее время ожидается повышение уровня воды в Даугаве около Екабпилса и Плявиньского водохранилища. В этой связи в районах может быть объявлено желтое предупреждение.

По информации ГПСС, повышенным уровень воды остается также и в

нескольких реках бассейна Даугавы, где сильно затоплены поймы и низовья.