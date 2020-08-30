ГРАФИК: Итоги выборов в Рижскую думу
Foto: F64

В субботу в Риге прошли внеочередные выборы в городскую думу. На 60 депутатских мест претендуют 707 кандидатов из 15 списков. Избирательные участки закрылись в 22 часа, идет подсчет голосов.

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График основан на данных Центральной избирательной комиссии. Данные обновляются автоматически.

Согласие

25,2% (437)

Развитие/За!/Прогрессивные

17,59% (305)

"Новое Единство"

10,27% (178)

Visu Latvijai-ТБ/ДННЛ/ЛОР

9,34% (162)

Русский союз Латвии

9,17% (159)

Честь служить Риге

6,75% (117)

Союз "зеленых" и крестьян

5,77% (100)

Альтернатива

5,54% (96)

Новая консервативная партия

4,56% (79)

Новое Согласие

3,11% (54)

KPV LV

1,04% (18)

Партия действия

0,23% (4)

Справедливость

0,17% (3)

Партия центра

0,17% (3)

Едины для Латвии

0,12% (2)

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Выборы в Рижскую думу 2020
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