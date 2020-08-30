ГРАФИК: Итоги выборов в Рижскую думу

В субботу в Риге прошли внеочередные выборы в городскую думу. На 60 депутатских мест претендуют 707 кандидатов из 15 списков. Избирательные участки закрылись в 22 часа, идет подсчет голосов.
График основан на данных Центральной избирательной комиссии. Данные обновляются автоматически.
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