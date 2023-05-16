Грамотность латвийских школьников заметно ухудшилась; девочки читают намного лучше мальчиков

Навыки чтения и понимания текста среди латвийских школьников стали существенно ниже, чем еще несколько лет назад. Об этом говорят итоги свежего международного исследования по оценке качества образования PIRLS, сообщает LSM.

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Исследование навыков чтения и понимания текста проводилось в 2021 году. В нем приняли участие 4369 латвийских учеников из 156 латвийских школ. Средний результат школьников из Латвии — 528 баллов. В общем рейтинге из 56 стран-участниц по этому показателю Латвия занимает 23-е место.

Этот результат выше средних показателей стран-участниц исследования в 2021 году, но в то же время существенно ниже результата, который Латвия показывала в предыдущем цикле исследования: так, в 2016 году по результатам ежегодного исследования успеваемость латвийских школьников составила 558 баллов, что обеспечило Латвии 11 место в конкурсе из 50 стран.

Из 56 стран-участниц исследования Латвия также заняла восьмое место по разнице в достижениях между полами. Так, навыки и понимания чтения у девочек в Латвии значительно выше, чем у мальчиков. Самые низкие навыки выявлены у мальчиков, живущих за пределами городов — они ниже среднего значения по шкале исследования.

Разницу между результатами Латвии 2016 и 2021 года отметили в Министерстве образования и науки, назвав это "сигналом взрослым — как специалистам в области образования, так и родителям детей, — о том, что развитие грамотности детей в стране требует совместных, эффективных действий всех вовлеченных сторон".